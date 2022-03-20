NYT: США принимают "мучительные" решения по Украине, чтобы не злить Россию
NYT: США мечутся между стремлением помочь Украине и нежеланием столкнуться с Россией
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену приходится принимать "мучительные" решения по Украине, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией. Об этом говорится в редакционной статье New York Times.
Как пишут обозреватели американской газеты, стремление помочь Киеву, но при этом не разозлить Москву, привело к сложным разногласиям и путанице в действиях правительства. Соединенные Штаты, придерживаясь этого курса, согласились поставить ВСУ легкие противотанковые вооружения, но отказались предоставить истребители, уточняется в материале.
По их мнению, стратегия хрупкого баланса теперь наполняет каждый аспект американской политики. В публикации говорится, что в администрации президента США стараются соблюдать равновесие, когда вводят экономические санкции против России, поставляют оружие Украине или предоставляют ей разведывательную информацию.
По словам колумнистов, Байден не хотел бы разжигать широкомасштабный конфликт с противником, обладающим ядерным оружием. Кроме того, он не желает отрезать потенциальные пути для деэскалации ситуации в Восточной Европе, подытожили авторы.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
В Министерстве обороны уточнили, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации соседнего государства речи не идет.