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NYT: США принимают "мучительные" решения по Украине, чтобы не злить Россию - РИА Новости, 20.03.2022
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США принимают мучительные решения по Украине, чтобы не злить Россию
NYT: США принимают "мучительные" решения по Украине, чтобы не злить Россию - РИА Новости, 20.03.2022
США принимают мучительные решения по Украине, чтобы не злить Россию
Президенту США Джо Байдену приходится принимать "мучительные" решения по Украине, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией. Об этом говорится в редакционной РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T16:21
2022-03-20T16:21
политика
украина
россия
восточная европа
нато
вооруженные силы украины
сша
джо байден
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену приходится принимать "мучительные" решения по Украине, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией. Об этом говорится в редакционной статье New York Times.Как пишут обозреватели американской газеты, стремление помочь Киеву, но при этом не разозлить Москву, привело к сложным разногласиям и путанице в действиях правительства. Соединенные Штаты, придерживаясь этого курса, согласились поставить ВСУ легкие противотанковые вооружения, но отказались предоставить истребители, уточняется в материале."Белый дом также не собирается направлять собственную авиацию и самолеты НАТО в небо над Украиной, поскольку чиновники в Вашингтоне опасаются, что это спровоцирует глобальный пожар", — отметили журналисты.По их мнению, стратегия хрупкого баланса теперь наполняет каждый аспект американской политики. В публикации говорится, что в администрации президента США стараются соблюдать равновесие, когда вводят экономические санкции против России, поставляют оружие Украине или предоставляют ей разведывательную информацию.По словам колумнистов, Байден не хотел бы разжигать широкомасштабный конфликт с противником, обладающим ядерным оружием. Кроме того, он не желает отрезать потенциальные пути для деэскалации ситуации в Восточной Европе, подытожили авторы.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.В Министерстве обороны уточнили, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации соседнего государства речи не идет.
https://ria.ru/20220319/druzhba-1779045281.html
https://ria.ru/20220319/ugrozy-1779031392.html
украина
россия
восточная европа
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политика, украина, россия, восточная европа, нато, вооруженные силы украины, сша, джо байден, владимир путин
16:21 20.03.2022
 
NYT: США принимают "мучительные" решения по Украине, чтобы не злить Россию

NYT: США мечутся между стремлением помочь Украине и нежеланием столкнуться с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по ситуации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену приходится принимать "мучительные" решения по Украине, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией. Об этом говорится в редакционной статье New York Times.
Как пишут обозреватели американской газеты, стремление помочь Киеву, но при этом не разозлить Москву, привело к сложным разногласиям и путанице в действиях правительства. Соединенные Штаты, придерживаясь этого курса, согласились поставить ВСУ легкие противотанковые вооружения, но отказались предоставить истребители, уточняется в материале.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 17:55
Названа ядерная держава, готовая дружить с Россией, несмотря на угрозы США
"Белый дом также не собирается направлять собственную авиацию и самолеты НАТО в небо над Украиной, поскольку чиновники в Вашингтоне опасаются, что это спровоцирует глобальный пожар", — отметили журналисты.
По их мнению, стратегия хрупкого баланса теперь наполняет каждый аспект американской политики. В публикации говорится, что в администрации президента США стараются соблюдать равновесие, когда вводят экономические санкции против России, поставляют оружие Украине или предоставляют ей разведывательную информацию.
По словам колумнистов, Байден не хотел бы разжигать широкомасштабный конфликт с противником, обладающим ядерным оружием. Кроме того, он не желает отрезать потенциальные пути для деэскалации ситуации в Восточной Европе, подытожили авторы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 15:50
Китайцы ответили на угрозы Байдена "наказать" Пекин за поддержку России
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.
В Министерстве обороны уточнили, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации соседнего государства речи не идет.
 
ПолитикаУкраинаРоссияВосточная ЕвропаНАТОВооруженные силы УкраиныСШАДжо БайденВладимир Путин
 
 
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