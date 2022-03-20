https://ria.ru/20220320/resheniya-1779143763.html

США принимают мучительные решения по Украине, чтобы не злить Россию

NYT: США принимают "мучительные" решения по Украине, чтобы не злить Россию - РИА Новости, 20.03.2022

США принимают мучительные решения по Украине, чтобы не злить Россию

Президенту США Джо Байдену приходится принимать "мучительные" решения по Украине, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией. Об этом говорится в редакционной РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:21

2022-03-20T16:21

2022-03-20T16:21

политика

украина

россия

восточная европа

нато

вооруженные силы украины

сша

джо байден

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену приходится принимать "мучительные" решения по Украине, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией. Об этом говорится в редакционной статье New York Times.Как пишут обозреватели американской газеты, стремление помочь Киеву, но при этом не разозлить Москву, привело к сложным разногласиям и путанице в действиях правительства. Соединенные Штаты, придерживаясь этого курса, согласились поставить ВСУ легкие противотанковые вооружения, но отказались предоставить истребители, уточняется в материале."Белый дом также не собирается направлять собственную авиацию и самолеты НАТО в небо над Украиной, поскольку чиновники в Вашингтоне опасаются, что это спровоцирует глобальный пожар", — отметили журналисты.По их мнению, стратегия хрупкого баланса теперь наполняет каждый аспект американской политики. В публикации говорится, что в администрации президента США стараются соблюдать равновесие, когда вводят экономические санкции против России, поставляют оружие Украине или предоставляют ей разведывательную информацию.По словам колумнистов, Байден не хотел бы разжигать широкомасштабный конфликт с противником, обладающим ядерным оружием. Кроме того, он не желает отрезать потенциальные пути для деэскалации ситуации в Восточной Европе, подытожили авторы.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.В Министерстве обороны уточнили, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. При этом, как подчеркнул Путин, об оккупации соседнего государства речи не идет.

https://ria.ru/20220319/druzhba-1779045281.html

https://ria.ru/20220319/ugrozy-1779031392.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, россия, восточная европа, нато, вооруженные силы украины, сша, джо байден, владимир путин