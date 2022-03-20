12:25 20.03.2022 (обновлено: 13:27 20.03.2022)
Американский телеведущий назвал западную русофобию формой расизма
Ведущий телеканала HBO Билл Махер сравнил русофобию в США и Европе с расизмом
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКупола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ведущий американского телеканала HBO Билл Махер сравнил обострение западной русофобии с расизмом, об этом он заявил в эфире программы Real Time, пишет Daily Mail.
"У меня ощущение, что в нашей стране мы убеждаем, что все русское плохое, а все русские — плохие. Во-первых, это несправедливо. Если бы они не были белыми, мне кажется, это можно было бы назвать расизмом", — заявил он.
Эту точку зрения поддержали остальные участники разговора. Так, специалист по данным Кристен Солтис Андерсон отметила, что преследования россиян "зашли слишком далеко". Она напомнила, что ранее российскому пианисту-вундеркинду Александру Малофееву отказали в концерте в Канаде.
"Мне не нравятся все эти истории о молодом русском пианисте, которому не дали выступить с Монреальским симфоническим оркестром из-за того, что он русский", — подчеркнула Андерсон.
"Как только наступил кризис, мы сказали, что не будем разговаривать. Это не имеет никакого смысла", — посетовал он.
После начала российской военной операции на Украине на Западе началась "отмена" российской культуры и связей с Москвой. Западные организации отказываются от сотрудничества с музыкантами из России.
Так, мэрия Мюнхена разорвала контракт с Валерием Гергиевым — главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра. Баварская государственная опера отказалась сотрудничать как с Гергиевым, так и с оперной певицей Анной Нетребко. Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра.
Также из-за событий на Украине компании The Walt Disney Company, Sony и Warner Bros. отказались от проката фильмов в России. К бойкоту россиян присоединились Международный кинофестиваль в Каннах, ФИФА и УЕФА и Международный олимпийский комитет.