https://ria.ru/20220320/rasizm-1779118750.html

Американский телеведущий назвал западную русофобию формой расизма

Американский телеведущий назвал западную русофобию формой расизма - РИА Новости, 20.03.2022

Американский телеведущий назвал западную русофобию формой расизма

Ведущий американского телеканала HBO Билл Махер сравнил обострение западной русофобии с расизмом, об этом он заявил в эфире программы Real Time, пишет Daily... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T12:25

2022-03-20T12:25

2022-03-20T13:27

анна нетребко

россия

мюнхен

ковент-гарден

большой театр

сша

the walt disney company

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ведущий американского телеканала HBO Билл Махер сравнил обострение западной русофобии с расизмом, об этом он заявил в эфире программы Real Time, пишет Daily Mail.Во время беседы с гостями Махер раскритиковал "культуру отмены", механизмы которой в США и Европе направили против россиян."У меня ощущение, что в нашей стране мы убеждаем, что все русское плохое, а все русские — плохие. Во-первых, это несправедливо. Если бы они не были белыми, мне кажется, это можно было бы назвать расизмом", — заявил он.Эту точку зрения поддержали остальные участники разговора. Так, специалист по данным Кристен Солтис Андерсон отметила, что преследования россиян "зашли слишком далеко". Она напомнила, что ранее российскому пианисту-вундеркинду Александру Малофееву отказали в концерте в Канаде."Мне не нравятся все эти истории о молодом русском пианисте, которому не дали выступить с Монреальским симфоническим оркестром из-за того, что он русский", — подчеркнула Андерсон.Другой участник дискуссии, физик-ядерщик и генеральный директор Energy Futures Initiative Эрнест Мониш, раскритиковал решение Запада разорвать все связи с Москвой, хотя даже после кризиса отношений 2014 года сохранялись каналы Совета Россия — НАТО."Как только наступил кризис, мы сказали, что не будем разговаривать. Это не имеет никакого смысла", — посетовал он.После начала российской военной операции на Украине на Западе началась "отмена" российской культуры и связей с Москвой. Западные организации отказываются от сотрудничества с музыкантами из России.Так, мэрия Мюнхена разорвала контракт с Валерием Гергиевым — главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра. Баварская государственная опера отказалась сотрудничать как с Гергиевым, так и с оперной певицей Анной Нетребко. Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра.Также из-за событий на Украине компании The Walt Disney Company, Sony и Warner Bros. отказались от проката фильмов в России. К бойкоту россиян присоединились Международный кинофестиваль в Каннах, ФИФА и УЕФА и Международный олимпийский комитет.

https://ria.ru/20220319/chekhiya-1778968690.html

https://ria.ru/20220317/rusofobiya-1778598749.html

https://ria.ru/20220316/rusofobiya-1778364933.html

россия

мюнхен

сша

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

анна нетребко, россия, мюнхен, ковент-гарден, большой театр, сша, the walt disney company, санкции в отношении россии, в мире