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Чехия разрешила беженцам с Украины работать в стране без спецразрешений - РИА Новости, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/rabota-1779183198.html
Чехия разрешила беженцам с Украины работать в стране без спецразрешений
Чехия разрешила беженцам с Украины работать в стране без спецразрешений - РИА Новости, 20.03.2022
Чехия разрешила беженцам с Украины работать в стране без спецразрешений
Со следующей недели прибывшие с Украины и получившие визы на пребывание в Чехии беженцы могут работать в республике без специальных разрешений на работу,... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T23:27
2022-03-20T23:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
милош земан
донецкая народная республика
россия
чехия
украина
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ПРАГА, 20 мар – РИА Новости. Со следующей недели прибывшие с Украины и получившие визы на пребывание в Чехии беженцы могут работать в республике без специальных разрешений на работу, которые обычно выдаются иностранцам из стран, не входящих в состав ЕС, сообщило Чешское ТВ."Законопроект о том, что беженцы с Украины могут работать в Чехии без специальных разрешений на работу 9 марта принял кабмин республики, а в конце минувшей недели его одобрили обе палаты парламента и подписал президент Милош Земан. Теперь закон, получивший название Lex Ukrajina, вступит в силу сразу после того, как будет опубликован в Сборнике законов, что ожидается в ближайшие дни", - говорится в сообщении.Согласно данному закону, украинские беженцы получают право на работу, социальное и медицинское обеспечение, а также образование, включая курсы переквалификации и курсы чешского языка. Они могут искать работу по специальности как самостоятельно, так и через биржи труда.В настоящее время на бирже труда предлагается 342 тысячи свободных мест, из которых 13,3 тысячи предназначены для людей с высшим образованием и 23,6 тысячи – со средним образованием, в том числе, 8,8 тысячи мест в системе здравоохранения и 2,2 тысячи – в системе образования.С наступающей недели те украинские беженцы, которые уже получили визы на пребывание в Чехии, могут также получать гуманитарное пособие в размере 5 тысяч крон (около 220 долларов) в месяц на одного человека.По данным местных СМИ, за время проведения российской спецоперации на Украине в Чехию уже прибыло около 300 тысяч беженцев из этой страны, визы для пребывания в республике получили около 200 тысяч из них. Около половины всех беженцев, как на минувшей неделе сообщил глава МВД Вит Ракушан, составляют дети, а из взрослых 80% - женщины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
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в мире, милош земан, донецкая народная республика, россия, чехия, украина
23:27 20.03.2022
 
Чехия разрешила беженцам с Украины работать в стране без спецразрешений

Чешское ТВ: со следующей недели беженцы с Украины смогут работать без спецразрешений

© AP Photo / Petr David JosekКарлов мост на реке Влатава в Праге
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Карлов мост на реке Влатава в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 20 мар – РИА Новости. Со следующей недели прибывшие с Украины и получившие визы на пребывание в Чехии беженцы могут работать в республике без специальных разрешений на работу, которые обычно выдаются иностранцам из стран, не входящих в состав ЕС, сообщило Чешское ТВ.
"Законопроект о том, что беженцы с Украины могут работать в Чехии без специальных разрешений на работу 9 марта принял кабмин республики, а в конце минувшей недели его одобрили обе палаты парламента и подписал президент Милош Земан. Теперь закон, получивший название Lex Ukrajina, вступит в силу сразу после того, как будет опубликован в Сборнике законов, что ожидается в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Согласно данному закону, украинские беженцы получают право на работу, социальное и медицинское обеспечение, а также образование, включая курсы переквалификации и курсы чешского языка. Они могут искать работу по специальности как самостоятельно, так и через биржи труда.
В настоящее время на бирже труда предлагается 342 тысячи свободных мест, из которых 13,3 тысячи предназначены для людей с высшим образованием и 23,6 тысячи – со средним образованием, в том числе, 8,8 тысячи мест в системе здравоохранения и 2,2 тысячи – в системе образования.
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С наступающей недели те украинские беженцы, которые уже получили визы на пребывание в Чехии, могут также получать гуманитарное пособие в размере 5 тысяч крон (около 220 долларов) в месяц на одного человека.
По данным местных СМИ, за время проведения российской спецоперации на Украине в Чехию уже прибыло около 300 тысяч беженцев из этой страны, визы для пребывания в республике получили около 200 тысяч из них. Около половины всех беженцев, как на минувшей неделе сообщил глава МВД Вит Ракушан, составляют дети, а из взрослых 80% - женщины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМилош ЗеманДонецкая Народная РеспубликаРоссияЧехияУкраина
 
 
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