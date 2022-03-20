https://ria.ru/20220320/predlozhenie-1779094372.html

США предложили Турции передать Украине системы С-400, сообщили СМИ

США предложили Турции передать Украине системы С-400, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2022

США предложили Турции передать Украине системы С-400, сообщили СМИ

Официальный Вашингтон предложил Анкаре передать системы ПВО С-400 российского производства украинским войскам. Соответствующую информацию распространило... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T07:13

2022-03-20T07:13

2022-03-20T07:13

обострение ситуации в днр и лнр

россия

сша

украина

с-400 «триумф»

зрс с-500

f-35

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765789825_0:80:2500:1486_1920x0_80_0_0_8997ade11156df76dadc07a6d3aaf67c.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Официальный Вашингтон предложил Анкаре передать системы ПВО С-400 российского производства украинским войскам. Соответствующую информацию распространило агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника.Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия российской авиации и ракетам.Ранее, 18 марта, аналогичную точку зрения в беседе с Wall Street Journal высказал бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project, входящего в структуру Гарвардского университета, Паул Колбе."Как насчет тройной игры? США помогают Турции отправить свои С-400 на Украину для атак на российские военные самолеты, предлагают туркам хорошую новую американскую замену и возобновляют поставки F-35", — высказал мнение эксперт.С-400Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.С-400 "Триумф" (индекс УВ ПВО — 40Р6, по кодификации МО США и НАТО — SA-21 Growler, буквально "Ворчун") — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности. С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).Принята на вооружение 28 апреля 2007 года. На 2021 год в Воздушно-космических силах более 70 % зенитных ракетных полков перевооружены на системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются."Триумф" — наименование экспортной версии. Рыночная цена одного дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 около 500 миллионов долларов, или более 52 миллиардов рублей.Специальная военная операцияРоссия начала 24 февраля специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.

https://ria.ru/20220312/turtsiya-1777795722.html

https://ria.ru/20220108/pokupka-1766992449.html

россия

сша

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, с-400 «триумф», зрс с-500, f-35, донбасс