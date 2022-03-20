https://ria.ru/20220320/predlozhenie-1779094372.html
США предложили Турции передать Украине системы С-400, сообщили СМИ
США предложили Турции передать Украине системы С-400, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2022
США предложили Турции передать Украине системы С-400, сообщили СМИ
Официальный Вашингтон предложил Анкаре передать системы ПВО С-400 российского производства украинским войскам. Соответствующую информацию распространило... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T07:13
2022-03-20T07:13
2022-03-20T07:13
обострение ситуации в днр и лнр
россия
сша
украина
с-400 «триумф»
зрс с-500
f-35
донбасс
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Официальный Вашингтон предложил Анкаре передать системы ПВО С-400 российского производства украинским войскам. Соответствующую информацию распространило агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника.Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина могла бы использовать для противодействия российской авиации и ракетам.Ранее, 18 марта, аналогичную точку зрения в беседе с Wall Street Journal высказал бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project, входящего в структуру Гарвардского университета, Паул Колбе."Как насчет тройной игры? США помогают Турции отправить свои С-400 на Украину для атак на российские военные самолеты, предлагают туркам хорошую новую американскую замену и возобновляют поставки F-35", — высказал мнение эксперт.С-400Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.С-400 "Триумф" (индекс УВ ПВО — 40Р6, по кодификации МО США и НАТО — SA-21 Growler, буквально "Ворчун") — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности. С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).Принята на вооружение 28 апреля 2007 года. На 2021 год в Воздушно-космических силах более 70 % зенитных ракетных полков перевооружены на системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются."Триумф" — наименование экспортной версии. Рыночная цена одного дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 около 500 миллионов долларов, или более 52 миллиардов рублей.Специальная военная операцияРоссия начала 24 февраля специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
https://ria.ru/20220312/turtsiya-1777795722.html
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россия, сша, украина, с-400 «триумф», зрс с-500, f-35, донбасс
США предложили Турции передать Украине системы С-400, сообщили СМИ
Reuters: США предложили Турции передать приобретенные у России системы ПВО С-400 Украине
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Официальный Вашингтон предложил Анкаре передать системы ПВО С-400 российского производства украинским войскам. Соответствующую информацию распространило
агентство Рейтер со ссылкой на три информированных источника.
"Американские чиновники озвучивали идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами, но никакого конкретного или формального запроса сделано не было", - пишет агентство.
Американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые Украина
могла бы использовать для противодействия российской авиации и ракетам.
Ранее, 18 марта, аналогичную точку зрения в беседе с Wall Street Journal высказал бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project, входящего в структуру Гарвардского университета, Паул Колбе.
"Как насчет тройной игры? США
помогают Турции
отправить свои С-400
на Украину для атак на российские военные самолеты, предлагают туркам хорошую новую американскую замену и возобновляют поставки F-35
", — высказал мнение эксперт.
С-400
Россия
и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400.
С-400 "Триумф" (индекс УВ ПВО — 40Р6, по кодификации МО США и НАТО
— SA-21 Growler, буквально "Ворчун") — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности. С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).
Принята на вооружение 28 апреля 2007 года. На 2021 год в Воздушно-космических силах более 70 % зенитных ракетных полков перевооружены на системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500
, испытания которого уже успешно завершаются.
"Триумф" — наименование экспортной версии. Рыночная цена одного дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 около 500 миллионов долларов, или более 52 миллиардов рублей.
Специальная военная операция
Россия начала 24 февраля специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ
принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин
, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.