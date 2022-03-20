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Избранный президент Туркмении отправил правительство в отставку - РИА Новости, 20.03.2022
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Избранный президент Туркмении отправил правительство в отставку
Избранный президент Туркмении отправил правительство в отставку - РИА Новости, 20.03.2022
Избранный президент Туркмении отправил правительство в отставку
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке старого кабинета министров, сообщает в воскресенье русскоязычная газета... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T06:58
2022-03-20T07:00
в мире
туркмения
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АШХАБАД, 20 мар - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке старого кабинета министров, сообщает в воскресенье русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Новый туркменский лидер сделал это в субботу сразу после церемонии инаугурации и принятия парада воинов Почетного караула и подразделений родов войск. Газета отмечает, что "приняв парад, президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Дворцовый комплекс "Огузхан", чтобы приступить к исполнению своих обязанностей на высшем государственном посту".Внеочередные выборы президента Туркмении прошли 12 марта при участии девяти претендентов на высший государственный пост. Победу на выборах одержал 40-летний вице-премьер Сердар Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей и сменивший на этом посту своего отца, второго главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. Остальные участники президентской гонки набрали в общей сложности 27,03% голосов. Президент в Туркмении избирается на семь лет и вступает в должность с момента принесения присяги.
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в мире, туркмения
06:58 20.03.2022 (обновлено: 07:00 20.03.2022)
 
Избранный президент Туркмении отправил правительство в отставку

Избранный президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправил правительство в отставку

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкСердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Сердар Бердымухамедов
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 20 мар - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке старого кабинета министров, сообщает в воскресенье русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Новый туркменский лидер сделал это в субботу сразу после церемонии инаугурации и принятия парада воинов Почетного караула и подразделений родов войск. Газета отмечает, что "приняв парад, президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Дворцовый комплекс "Огузхан", чтобы приступить к исполнению своих обязанностей на высшем государственном посту".
"В соответствии с Конституцией Туркменистана глава государства подписал Постановление о сложении полномочий членами Правительства страны в полном составе, предписав им продолжить исполнение своих должностных обязанностей до формирования нового состава Кабинета Министров", - подчеркивает издание.
Внеочередные выборы президента Туркмении прошли 12 марта при участии девяти претендентов на высший государственный пост. Победу на выборах одержал 40-летний вице-премьер Сердар Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей и сменивший на этом посту своего отца, второго главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. Остальные участники президентской гонки набрали в общей сложности 27,03% голосов. Президент в Туркмении избирается на семь лет и вступает в должность с момента принесения присяги.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 10:58
МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении
 
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