https://ria.ru/20220320/pravitelstvo-1779093930.html

Избранный президент Туркмении отправил правительство в отставку

Избранный президент Туркмении отправил правительство в отставку - РИА Новости, 20.03.2022

Избранный президент Туркмении отправил правительство в отставку

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке старого кабинета министров, сообщает в воскресенье русскоязычная газета... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T06:58

2022-03-20T06:58

2022-03-20T07:00

в мире

туркмения

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АШХАБАД, 20 мар - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке старого кабинета министров, сообщает в воскресенье русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Новый туркменский лидер сделал это в субботу сразу после церемонии инаугурации и принятия парада воинов Почетного караула и подразделений родов войск. Газета отмечает, что "приняв парад, президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Дворцовый комплекс "Огузхан", чтобы приступить к исполнению своих обязанностей на высшем государственном посту".Внеочередные выборы президента Туркмении прошли 12 марта при участии девяти претендентов на высший государственный пост. Победу на выборах одержал 40-летний вице-премьер Сердар Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей и сменивший на этом посту своего отца, второго главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. Остальные участники президентской гонки набрали в общей сложности 27,03% голосов. Президент в Туркмении избирается на семь лет и вступает в должность с момента принесения присяги.

https://ria.ru/20220315/turkmeniya-1778210132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, туркмения