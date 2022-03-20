https://ria.ru/20220320/poteri-1779114878.html
Украинские войска потеряли в ЛНР 160 человек личного состава за сутки
Украинские войска потеряли в ЛНР 160 человек личного состава за сутки - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские войска потеряли в ЛНР 160 человек личного состава за сутки
Украинские войска в ходе боестолкновений в ЛНР за прошедшие сутки потеряли 160 человек личного состава, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:42
2022-03-20T11:42
2022-03-20T11:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772245838_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b631eece9f6949c9526c74eb094798e6.jpg
ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений в ЛНР за прошедшие сутки потеряли 160 человек личного состава, сообщает Народная милиция республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 160 человек личного состава", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Также отмечается, что украинские войска за прошедшие сутки выпустили по территории ЛНР более 40 снарядов и мин калибром 122 мм и 120 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/naemniki-1779107222.html
луганская народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772245838_32:0:1809:1333_1920x0_80_0_0_04e3ce134dcd2755c2bada89e0a81330.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска потеряли в ЛНР 160 человек личного состава за сутки
ЛНР: ВСУ потеряли 160 человек за сутки во время столкновений на территории республики