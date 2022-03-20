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Украинские войска потеряли в ЛНР 160 человек личного состава за сутки - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/poteri-1779114878.html
Украинские войска потеряли в ЛНР 160 человек личного состава за сутки
Украинские войска потеряли в ЛНР 160 человек личного состава за сутки - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские войска потеряли в ЛНР 160 человек личного состава за сутки
Украинские войска в ходе боестолкновений в ЛНР за прошедшие сутки потеряли 160 человек личного состава, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:42
2022-03-20T11:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений в ЛНР за прошедшие сутки потеряли 160 человек личного состава, сообщает Народная милиция республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 160 человек личного состава", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Также отмечается, что украинские войска за прошедшие сутки выпустили по территории ЛНР более 40 снарядов и мин калибром 122 мм и 120 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/naemniki-1779107222.html
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в мире, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
11:42 20.03.2022
 
Украинские войска потеряли в ЛНР 160 человек личного состава за сутки

ЛНР: ВСУ потеряли 160 человек за сутки во время столкновений на территории республики

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений в ЛНР за прошедшие сутки потеряли 160 человек личного состава, сообщает Народная милиция республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 160 человек личного состава", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.
Также отмечается, что украинские войска за прошедшие сутки выпустили по территории ЛНР более 40 снарядов и мин калибром 122 мм и 120 мм.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Иностранные наемники на Украине - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 10:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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