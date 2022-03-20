https://ria.ru/20220320/postradavshie-1779102318.html

На освобожденных территориях ДНР пострадали 16 человек из-за обстрелов ВСУ

На освобожденных территориях ДНР пострадали 16 человек из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022

На освобожденных территориях ДНР пострадали 16 человек из-за обстрелов ВСУ

Шестнадцать человек, среди которых двое детей, пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками освобожденной территории ДНР, сообщает... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T09:32

2022-03-20T09:32

2022-03-20T09:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Шестнадцать человек, среди которых двое детей, пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками освобожденной территории ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 09.00 19 марта до 09.00 20 марта, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 16 человек, из них 2 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.По данным минздрава ДНР, за указанный период на всей территории республики ранения различной степени тяжести получили 18 мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/feyki-1779101105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина