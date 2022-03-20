09:32 20.03.2022 (обновлено: 09:45 20.03.2022)
На освобожденных территориях ДНР пострадали 16 человек из-за обстрелов ВСУ
ДНР: на освобожденных территориях из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 16 человек
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖенщины около дома, поврежденного в результате обстрела в микрорайоне Северный в Волновахе
Женщины около дома, поврежденного в результате обстрела в микрорайоне Северный в Волновахе
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Шестнадцать человек, среди которых двое детей, пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками освобожденной территории ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 09.00 19 марта до 09.00 20 марта, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 16 человек, из них 2 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
По данным минздрава ДНР, за указанный период на всей территории республики ранения различной степени тяжести получили 18 мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.