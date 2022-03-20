Рейтинг@Mail.ru
На освобожденных территориях ДНР пострадали 16 человек из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/postradavshie-1779102318.html
На освобожденных территориях ДНР пострадали 16 человек из-за обстрелов ВСУ
На освобожденных территориях ДНР пострадали 16 человек из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.03.2022
На освобожденных территориях ДНР пострадали 16 человек из-за обстрелов ВСУ
Шестнадцать человек, среди которых двое детей, пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками освобожденной территории ДНР, сообщает... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T09:32
2022-03-20T09:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777904199_0:99:3466:2048_1920x0_80_0_0_7139801a235a3b73a7984d12abcc8d64.jpg
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Шестнадцать человек, среди которых двое детей, пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками освобожденной территории ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 09.00 19 марта до 09.00 20 марта, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 16 человек, из них 2 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.По данным минздрава ДНР, за указанный период на всей территории республики ранения различной степени тяжести получили 18 мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/feyki-1779101105.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777904199_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f38a53952df0708df0cf9cabef53941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
09:32 20.03.2022 (обновлено: 09:45 20.03.2022)
 
На освобожденных территориях ДНР пострадали 16 человек из-за обстрелов ВСУ

ДНР: на освобожденных территориях из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 16 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖенщины около дома, поврежденного в результате обстрела в микрорайоне Северный в Волновахе
Женщины около дома, поврежденного в результате обстрела в микрорайоне Северный в Волновахе - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Женщины около дома, поврежденного в результате обстрела в микрорайоне Северный в Волновахе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Шестнадцать человек, среди которых двое детей, пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов украинскими войсками освобожденной территории ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 09.00 19 марта до 09.00 20 марта, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 16 человек, из них 2 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
По данным минздрава ДНР, за указанный период на всей территории республики ранения различной степени тяжести получили 18 мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий и жительница города Счастье в Луганской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 09:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Французский доброволец раскритиковал Запад за поток фейк-ньюс о Донбассе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала