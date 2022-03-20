https://ria.ru/20220320/postavki-1779146984.html

Weatherford приостановила поставки в Россию

Weatherford приостановила поставки в Россию - РИА Новости, 20.03.2022

Weatherford приостановила поставки в Россию

Сервисная компания в секторе энергетики Weatherford International заявила, что после введения санкций против РФ она приостановила поставки и новые инвестиции в... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:47

2022-03-20T16:47

2022-03-20T16:47

в мире

россия

украина

евросоюз

weatherford

сша

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сервисная компания в секторе энергетики Weatherford International заявила, что после введения санкций против РФ она приостановила поставки и новые инвестиции в Россию."После введения санкций 24 февраля 2022 года мы заблокировали поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России", - говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на платформе PRNewswire.Отмечается, что у Weatherford International нет активных совместных предприятий или партнерств в РФ."Мы продолжим выполнять существующие договорные обязательства в рамках применимых международного права и санкций", - добавляется в релизе.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Weatherford является ведущей мировой сервисной компанией в секторе энергетики. Работая более чем в 75 странах, компания решает задачи энергетической отрасли, имея представительства по всему миру: около 17 тысяч сотрудников и порядка 365 объектов, включая производственные, научно-исследовательские, сервисные центры и учебные базы.

https://ria.ru/20220320/europe-1778916137.html

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украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, евросоюз, weatherford, сша, сергей лавров, владимир путин