Weatherford приостановила поставки в Россию
Weatherford приостановила поставки и инвестиции в Россию
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сервисная компания в секторе энергетики Weatherford International заявила, что после введения санкций против РФ она приостановила поставки и новые инвестиции в Россию.
"После введения санкций 24 февраля 2022 года мы заблокировали поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России", - говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на платформе PRNewswire.
Отмечается, что у Weatherford International нет активных совместных предприятий или партнерств в РФ.
"Мы продолжим выполнять существующие договорные обязательства в рамках применимых международного права и санкций", - добавляется в релизе.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Weatherford является ведущей мировой сервисной компанией в секторе энергетики. Работая более чем в 75 странах, компания решает задачи энергетической отрасли, имея представительства по всему миру: около 17 тысяч сотрудников и порядка 365 объектов, включая производственные, научно-исследовательские, сервисные центры и учебные базы.