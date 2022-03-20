https://ria.ru/20220320/pomosch-1779182291.html

Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя

Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя - РИА Новости, 20.03.2022

Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя

Минобороны России приглашает представителей ООН, ОБСЕ, Красного креста для сопровождения гуманитарной операции по выходу жителей из Мариуполя, заявил в... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T23:15

2022-03-20T23:15

2022-03-20T23:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

обсе

оон

мариуполь

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минобороны России приглашает представителей ООН, ОБСЕ, Красного креста для сопровождения гуманитарной операции по выходу жителей из Мариуполя, заявил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Для неукоснительного выполнения указанной задачи, кроме того, направляем официальное обращение в ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, представителей которых приглашаем для сопровождения практических мероприятий этой гуманитарной операции, как называется, непосредственно на "земле", то есть в городе Мариуполе, при этом обязательно в составе гуманитарных колонн, как российской, так и украинской сторон", - сказал он.

https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779178480.html

мариуполь

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, обсе, оон, мариуполь, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф