https://ria.ru/20220320/pomosch-1779182291.html
Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя
Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя - РИА Новости, 20.03.2022
Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя
Минобороны России приглашает представителей ООН, ОБСЕ, Красного креста для сопровождения гуманитарной операции по выходу жителей из Мариуполя, заявил в... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T23:15
2022-03-20T23:15
2022-03-20T23:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
обсе
оон
мариуполь
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минобороны России приглашает представителей ООН, ОБСЕ, Красного креста для сопровождения гуманитарной операции по выходу жителей из Мариуполя, заявил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Для неукоснительного выполнения указанной задачи, кроме того, направляем официальное обращение в ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, представителей которых приглашаем для сопровождения практических мероприятий этой гуманитарной операции, как называется, непосредственно на "земле", то есть в городе Мариуполе, при этом обязательно в составе гуманитарных колонн, как российской, так и украинской сторон", - сказал он.
https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779178480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обсе, оон, мариуполь, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя
Минобороны РФ призвало международные гуморганизации помочь эвакуировать жителей Мариуполя