Рейтинг@Mail.ru
Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/pomosch-1779182291.html
Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя
Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя - РИА Новости, 20.03.2022
Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя
Минобороны России приглашает представителей ООН, ОБСЕ, Красного креста для сопровождения гуманитарной операции по выходу жителей из Мариуполя, заявил в... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T23:15
2022-03-20T23:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
обсе
оон
мариуполь
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778590624_0:67:2935:1718_1920x0_80_0_0_49f277e2da3ef344b4ac12a4605d3239.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минобороны России приглашает представителей ООН, ОБСЕ, Красного креста для сопровождения гуманитарной операции по выходу жителей из Мариуполя, заявил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Для неукоснительного выполнения указанной задачи, кроме того, направляем официальное обращение в ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, представителей которых приглашаем для сопровождения практических мероприятий этой гуманитарной операции, как называется, непосредственно на "земле", то есть в городе Мариуполе, при этом обязательно в составе гуманитарных колонн, как российской, так и украинской сторон", - сказал он.
https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779178480.html
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778590624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56314585edba4d0734559bd57b8aaecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обсе, оон, мариуполь, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
23:15 20.03.2022
 
Россия попросила ООН, ОБСЕ и МККК помочь эвакуировать жителей Мариуполя

Минобороны РФ призвало международные гуморганизации помочь эвакуировать жителей Мариуполя

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы на дороге из Мариуполя
Беженцы на дороге из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы на дороге из Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Минобороны России приглашает представителей ООН, ОБСЕ, Красного креста для сопровождения гуманитарной операции по выходу жителей из Мариуполя, заявил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Для неукоснительного выполнения указанной задачи, кроме того, направляем официальное обращение в ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, представителей которых приглашаем для сопровождения практических мероприятий этой гуманитарной операции, как называется, непосредственно на "земле", то есть в городе Мариуполе, при этом обязательно в составе гуманитарных колонн, как российской, так и украинской сторон", - сказал он.
Жители Украины, эвакуированные из Мариуполя по гуманитарному коридору, в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 22:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия эвакуировала более 16 тысяч человек из опасных районов Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреОБСЕООНМариупольУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала