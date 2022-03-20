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Хабиров лично передал гуманитарную помощь из Башкирии Донбассу - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/pomosch-1779141014.html
Хабиров лично передал гуманитарную помощь из Башкирии Донбассу
Хабиров лично передал гуманитарную помощь из Башкирии Донбассу - РИА Новости, 20.03.2022
Хабиров лично передал гуманитарную помощь из Башкирии Донбассу
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочего визита в Донецк передал гуманитарную помощь из республики жителям Донбасса. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T16:00
2022-03-20T16:00
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
радий хабиров
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УФА, 20 мар – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочего визита в Донецк передал гуманитарную помощь из республики жителям Донбасса.В его пресс-службе рассказали, что в воскресенье Хабиров прибыл с рабочим визитом в Донецк. "Руководитель региона принял участие в передаче гуманитарного груза жителям Донбасса. Гумконвой массой почти 100 тонн отправлялся из Уфы в восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией 18 марта", - говорится в сообщении.Отмечается, что из региона в ДНР привезли товары первой необходимости, строительные материалы, средства личной гигиены, канцтовары и многое другое.По его словам, правительственная делегация Башкирии подпишет коммюнике с Донецкой Народной Республикой, чтобы постепенно начать полноценное торгово-экономическое сотрудничество. "Я уже не в первый раз приезжаю сюда – у меня со многими отсюда старые добрые отношения. Будем считать, что, наконец, наступает мирное время, и мы приехали сюда созидать. Так что будем всё делать вместе", - сказал Хабиров.Ранее из Башкирии в Донбасс отправляли гуманитарный груз с продуктами, средствами первой необходимости и такими промышленными товарами, как генераторы, насосы, мотопомпы.
https://ria.ru/20220320/pomosch-1779118312.html
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, радий хабиров
16:00 20.03.2022
 
Хабиров лично передал гуманитарную помощь из Башкирии Донбассу

Глава Башкирии Радий Хабиров лично передал гуманитарную помощь жителям Донбасса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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УФА, 20 мар – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочего визита в Донецк передал гуманитарную помощь из республики жителям Донбасса.
В его пресс-службе рассказали, что в воскресенье Хабиров прибыл с рабочим визитом в Донецк. "Руководитель региона принял участие в передаче гуманитарного груза жителям Донбасса. Гумконвой массой почти 100 тонн отправлялся из Уфы в восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией 18 марта", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что из региона в ДНР привезли товары первой необходимости, строительные материалы, средства личной гигиены, канцтовары и многое другое.
"Когда мы всем Башкортостаном собирали помощь, то спросили у руководителей ДНР и ЛНР, в чём в первую очередь нуждаются жители Донбасса. Будут и третий, и четвёртый гуманитарные конвои. У нас есть предприятия, которые производят стройматериалы. Это то, что сейчас нужно здесь для восстановления жилья. Следующие автопоезда пойдут именно с этим грузом", - цитирует пресс-служба Хабирова.
По его словам, правительственная делегация Башкирии подпишет коммюнике с Донецкой Народной Республикой, чтобы постепенно начать полноценное торгово-экономическое сотрудничество. "Я уже не в первый раз приезжаю сюда – у меня со многими отсюда старые добрые отношения. Будем считать, что, наконец, наступает мирное время, и мы приехали сюда созидать. Так что будем всё делать вместе", - сказал Хабиров.
Ранее из Башкирии в Донбасс отправляли гуманитарный груз с продуктами, средствами первой необходимости и такими промышленными товарами, как генераторы, насосы, мотопомпы.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияРадий Хабиров
 
 
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