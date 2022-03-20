https://ria.ru/20220320/pomosch-1779141014.html

Хабиров лично передал гуманитарную помощь из Башкирии Донбассу

Хабиров лично передал гуманитарную помощь из Башкирии Донбассу - РИА Новости, 20.03.2022

Хабиров лично передал гуманитарную помощь из Башкирии Донбассу

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочего визита в Донецк передал гуманитарную помощь из республики жителям Донбасса. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:00

2022-03-20T16:00

2022-03-20T16:00

обострение ситуации в днр и лнр

общество

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россия

радий хабиров

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УФА, 20 мар – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочего визита в Донецк передал гуманитарную помощь из республики жителям Донбасса.В его пресс-службе рассказали, что в воскресенье Хабиров прибыл с рабочим визитом в Донецк. "Руководитель региона принял участие в передаче гуманитарного груза жителям Донбасса. Гумконвой массой почти 100 тонн отправлялся из Уфы в восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией 18 марта", - говорится в сообщении.Отмечается, что из региона в ДНР привезли товары первой необходимости, строительные материалы, средства личной гигиены, канцтовары и многое другое.По его словам, правительственная делегация Башкирии подпишет коммюнике с Донецкой Народной Республикой, чтобы постепенно начать полноценное торгово-экономическое сотрудничество. "Я уже не в первый раз приезжаю сюда – у меня со многими отсюда старые добрые отношения. Будем считать, что, наконец, наступает мирное время, и мы приехали сюда созидать. Так что будем всё делать вместе", - сказал Хабиров.Ранее из Башкирии в Донбасс отправляли гуманитарный груз с продуктами, средствами первой необходимости и такими промышленными товарами, как генераторы, насосы, мотопомпы.

https://ria.ru/20220320/pomosch-1779118312.html

https://ria.ru/20220320/kherson-1779091624.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, радий хабиров