Хабиров лично передал гуманитарную помощь из Башкирии Донбассу
Глава Башкирии Радий Хабиров лично передал гуманитарную помощь жителям Донбасса
Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 20 мар – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочего визита в Донецк передал гуманитарную помощь из республики жителям Донбасса.
В его пресс-службе рассказали, что в воскресенье Хабиров прибыл с рабочим визитом в Донецк. "Руководитель региона принял участие в передаче гуманитарного груза жителям Донбасса. Гумконвой массой почти 100 тонн отправлялся из Уфы в восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией 18 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из региона в ДНР привезли товары первой необходимости, строительные материалы, средства личной гигиены, канцтовары и многое другое.
"Когда мы всем Башкортостаном собирали помощь, то спросили у руководителей ДНР и ЛНР, в чём в первую очередь нуждаются жители Донбасса. Будут и третий, и четвёртый гуманитарные конвои. У нас есть предприятия, которые производят стройматериалы. Это то, что сейчас нужно здесь для восстановления жилья. Следующие автопоезда пойдут именно с этим грузом", - цитирует пресс-служба Хабирова.
По его словам, правительственная делегация Башкирии подпишет коммюнике с Донецкой Народной Республикой, чтобы постепенно начать полноценное торгово-экономическое сотрудничество. "Я уже не в первый раз приезжаю сюда – у меня со многими отсюда старые добрые отношения. Будем считать, что, наконец, наступает мирное время, и мы приехали сюда созидать. Так что будем всё делать вместе", - сказал Хабиров.
Ранее из Башкирии в Донбасс отправляли гуманитарный груз с продуктами, средствами первой необходимости и такими промышленными товарами, как генераторы, насосы, мотопомпы.