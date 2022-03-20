https://ria.ru/20220320/pomosch-1779118312.html

В Госдуме рассказали о помощи Крыма беженцам с Украины

В Госдуме рассказали о помощи Крыма беженцам с Украины - РИА Новости, 20.03.2022

В Госдуме рассказали о помощи Крыма беженцам с Украины

Власти Крыма делают все возможное, чтобы помочь беженцам из Украины, сообщил депутат Госдумы, специальный представитель ГД по вопросам миграции и гражданства... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T12:24

2022-03-20T12:24

2022-03-20T12:24

обострение ситуации в днр и лнр

республика крым

украина

константин затулин

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Власти Крыма делают все возможное, чтобы помочь беженцам из Украины, сообщил депутат Госдумы, специальный представитель ГД по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин."Я после пребывания здесь, после встречи с Сергеем Валерьевичем Аксеновым (глава Крыма - ред.) уверен, что Республика Крым пытается делать максимум возможного, чтобы люди, которые бегут от войны были встречены в России так, как положено встречать людей, которым нужно оказать помощь. Здесь развернуты полевые кухни, чтобы кормить людей горячим питанием. Поскольку очередь четвертый день не уменьшается, а наращивается, людям нужен бензин, дизель, чтобы они могли отапливать автосалон ,чтобы они не замерзли", - сказал Затулин, который побывал на пограничном пункте Чонгар (Джанкой).Он сказал, что по решению главы Крыма возле пункта пропуска разворачивается АЗС, чтобы бесплатно выдавать людям топливо.Почти 11 тысяч жителей Украины за 4 дня пересекли границу с Россией в пунктах пропуска на севере Крыма, сообщили власти региона. Очередь из автомобилей в Крым растянулась на несколько километров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 19 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня и 201 беспилотник, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области с ДНР.На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220320/feyki-1779101105.html

https://ria.ru/20220318/bezhentsy-1778937403.html

https://ria.ru/20220320/koridory-1779115293.html

https://ria.ru/20220320/bezhentsy-1779103346.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, украина, константин затулин, госдума рф