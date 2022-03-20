https://ria.ru/20220320/pomosch-1779093254.html

Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе

Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе - РИА Новости, 20.03.2022

Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе

Знаменитый донбасский доброволец первой волны, а ныне военкор, связавший свою судьбу с Донбассом, американец Рассел Бентли рассказал РИА Новости, что собрал... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T06:05

2022-03-20T06:05

2022-03-20T06:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777862182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62a8b4e2a74871c3762cfb7880356aaf.jpg

ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Знаменитый донбасский доброволец первой волны, а ныне военкор, связавший свою судьбу с Донбассом, американец Рассел Бентли рассказал РИА Новости, что собрал более 100 тысяч долларов на помощь жителям региона, пострадавшим от украинских обстрелов."Я приехал в декабре 2014 года добровольцем в батальон "Восток". Я был солдат с 2015 по 2017 год", - сказа Бентли.По его словам, после участия в боях, в том числе за донецкий аэропорт и Авдеевку, он занялся освещением конфликта и гуманитарной помощью."Я вице-президент фонда в штате Флорида, мы собрали больше 100 тысяч долларов для добрых людей Донбасса. На помощь детям, инвалидам", - сказал собеседник агентства.Бентли признался, что полюбил жителей Донбасса как людей с открытым сердцем, у которых нет страха, людей, сочетающих доброту и героизм.

https://ria.ru/20220317/pomosch-1778582801.html

донбасс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донбасс, сша