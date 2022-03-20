Рейтинг@Mail.ru
Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/pomosch-1779093254.html
Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе
Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе - РИА Новости, 20.03.2022
Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе
Знаменитый донбасский доброволец первой волны, а ныне военкор, связавший свою судьбу с Донбассом, американец Рассел Бентли рассказал РИА Новости, что собрал... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T06:05
2022-03-20T06:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777862182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62a8b4e2a74871c3762cfb7880356aaf.jpg
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Знаменитый донбасский доброволец первой волны, а ныне военкор, связавший свою судьбу с Донбассом, американец Рассел Бентли рассказал РИА Новости, что собрал более 100 тысяч долларов на помощь жителям региона, пострадавшим от украинских обстрелов."Я приехал в декабре 2014 года добровольцем в батальон "Восток". Я был солдат с 2015 по 2017 год", - сказа Бентли.По его словам, после участия в боях, в том числе за донецкий аэропорт и Авдеевку, он занялся освещением конфликта и гуманитарной помощью."Я вице-президент фонда в штате Флорида, мы собрали больше 100 тысяч долларов для добрых людей Донбасса. На помощь детям, инвалидам", - сказал собеседник агентства.Бентли признался, что полюбил жителей Донбасса как людей с открытым сердцем, у которых нет страха, людей, сочетающих доброту и героизм.
https://ria.ru/20220317/pomosch-1778582801.html
донбасс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777862182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e9b871cf8347d9ba2b5962858111e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, сша
06:05 20.03.2022 (обновлено: 06:48 20.03.2022)
 
Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе

Американский военкор Рассел Бентли собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Донецк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Знаменитый донбасский доброволец первой волны, а ныне военкор, связавший свою судьбу с Донбассом, американец Рассел Бентли рассказал РИА Новости, что собрал более 100 тысяч долларов на помощь жителям региона, пострадавшим от украинских обстрелов.
"Я приехал в декабре 2014 года добровольцем в батальон "Восток". Я был солдат с 2015 по 2017 год", - сказа Бентли.
По его словам, после участия в боях, в том числе за донецкий аэропорт и Авдеевку, он занялся освещением конфликта и гуманитарной помощью.
"Я вице-президент фонда в штате Флорида, мы собрали больше 100 тысяч долларов для добрых людей Донбасса. На помощь детям, инвалидам", - сказал собеседник агентства.
Бентли признался, что полюбил жителей Донбасса как людей с открытым сердцем, у которых нет страха, людей, сочетающих доброту и героизм.
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 06:53
МЧС доставило более двух тысяч тонн помощи жителям Донбасса и Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала