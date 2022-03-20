https://ria.ru/20220320/pomosch-1779093254.html
Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе
Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе - РИА Новости, 20.03.2022
Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе
Знаменитый донбасский доброволец первой волны, а ныне военкор, связавший свою судьбу с Донбассом, американец Рассел Бентли рассказал РИА Новости, что собрал... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T06:05
2022-03-20T06:05
2022-03-20T06:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Знаменитый донбасский доброволец первой волны, а ныне военкор, связавший свою судьбу с Донбассом, американец Рассел Бентли рассказал РИА Новости, что собрал более 100 тысяч долларов на помощь жителям региона, пострадавшим от украинских обстрелов."Я приехал в декабре 2014 года добровольцем в батальон "Восток". Я был солдат с 2015 по 2017 год", - сказа Бентли.По его словам, после участия в боях, в том числе за донецкий аэропорт и Авдеевку, он занялся освещением конфликта и гуманитарной помощью."Я вице-президент фонда в штате Флорида, мы собрали больше 100 тысяч долларов для добрых людей Донбасса. На помощь детям, инвалидам", - сказал собеседник агентства.Бентли признался, что полюбил жителей Донбасса как людей с открытым сердцем, у которых нет страха, людей, сочетающих доброту и героизм.
https://ria.ru/20220317/pomosch-1778582801.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, сша
06:05 20.03.2022 (обновлено: 06:48 20.03.2022)
Американец собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе
Американский военкор Рассел Бентли собрал 100 тысяч долларов для пострадавших в Донбассе
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Знаменитый донбасский доброволец первой волны, а ныне военкор, связавший свою судьбу с Донбассом, американец Рассел Бентли рассказал РИА Новости, что собрал более 100 тысяч долларов на помощь жителям региона, пострадавшим от украинских обстрелов.
"Я приехал в декабре 2014 года добровольцем в батальон "Восток". Я был солдат с 2015 по 2017 год", - сказа Бентли.
По его словам, после участия в боях, в том числе за донецкий аэропорт и Авдеевку
, он занялся освещением конфликта и гуманитарной помощью.
"Я вице-президент фонда в штате Флорида
, мы собрали больше 100 тысяч долларов для добрых людей Донбасса
. На помощь детям, инвалидам", - сказал собеседник агентства.
Бентли признался, что полюбил жителей Донбасса как людей с открытым сердцем, у которых нет страха, людей, сочетающих доброту и героизм.