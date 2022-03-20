https://ria.ru/20220320/podderzhka-1779116824.html

Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам

Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам - РИА Новости, 20.03.2022

Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам

Кабмин РФ расширил безработным доступ к социальным контрактам: доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщает РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T12:06

2022-03-20T12:06

2022-03-20T12:06

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кабмин РФ расширил безработным доступ к социальным контрактам: доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщает пресс-служба правительства"Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта", - говорится в сообщении.Отмечается, что социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.Добавляется, что социальный контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума. По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов за три последних месяца"На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220317/bezrabotitsa-1778691293.html

https://realty.ria.ru/20220310/stroiteli-1777463567.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество