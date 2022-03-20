https://ria.ru/20220320/podderzhka-1779116824.html
Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам
Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам - РИА Новости, 20.03.2022
Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам
Кабмин РФ расширил безработным доступ к социальным контрактам: доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщает РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:06
2022-03-20T12:06
2022-03-20T12:06
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155966/45/1559664530_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41b4753f075fe942701bb61d3a2f6867.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кабмин РФ расширил безработным доступ к социальным контрактам: доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщает пресс-служба правительства"Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта", - говорится в сообщении.Отмечается, что социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.Добавляется, что социальный контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума. По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов за три последних месяца"На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220317/bezrabotitsa-1778691293.html
https://realty.ria.ru/20220310/stroiteli-1777463567.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155966/45/1559664530_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a3453b0f0a076e926a6e94f4a3fe3f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам
Правительство расширило безработным доступ к социальным контрактам
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кабмин РФ расширил безработным доступ к социальным контрактам: доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщает пресс-служба правительства
"Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.
Добавляется, что социальный контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума. По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов за три последних месяца
"На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве", - говорится в сообщении.