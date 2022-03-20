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Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам - РИА Новости, 20.03.2022
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Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам
Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам - РИА Новости, 20.03.2022
Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам
Кабмин РФ расширил безработным доступ к социальным контрактам: доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщает РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:06
2022-03-20T12:06
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кабмин РФ расширил безработным доступ к социальным контрактам: доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщает пресс-служба правительства"Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта", - говорится в сообщении.Отмечается, что социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.Добавляется, что социальный контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума. По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов за три последних месяца"На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве", - говорится в сообщении.
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общество
12:06 20.03.2022
 
Правительство расширило безработным доступ к соцконтрактам

Правительство расширило безработным доступ к социальным контрактам

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВ Центре занятости населения
В Центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Центре занятости населения. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кабмин РФ расширил безработным доступ к социальным контрактам: доход уволенного после 1 марта члена семьи не будет учитываться при оценке дохода семьи, сообщает пресс-служба правительства
"Доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта", - говорится в сообщении.
Центр занятости населения Моя работа - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Безработные смогут получать один МРОТ в месяц за общественные работы
Отмечается, что социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим гражданином). Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.
Добавляется, что социальный контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума. По действующим правилам, среднедушевой доход семьи рассчитывается на основе доходов всех её членов за три последних месяца
"На 2022 год устанавливается исключение: при расчёте дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным. Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве", - говорится в сообщении.
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