https://ria.ru/20220320/podderzhka-1779105115.html

Компаниям, которые возьмут на работу молодежь, предоставят субсидии

Компаниям, которые возьмут на работу молодежь, предоставят субсидии - РИА Новости, 20.03.2022

Компаниям, которые возьмут на работу молодежь, предоставят субсидии

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые возьмут на работу молодежь до 30 лет, господдержку в виде... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T10:03

2022-03-20T10:03

2022-03-20T14:26

экономика

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые возьмут на работу молодежь до 30 лет, господдержку в виде субсидий."Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма", — говорится в сообщении.Добавляется, что речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.Отмечается, что для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале "Работа России". После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно — через систему "Соцстрах".Кроме того, решение поддержит работодателей и поможет молодежи быстрее найти работу. Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года.

https://ria.ru/20220319/peterburg-1779010194.html

https://ria.ru/20220319/rynok-1778990614.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, общество, михаил мишустин