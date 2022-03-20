https://ria.ru/20220320/podderzhka-1779105115.html
Компаниям, которые возьмут на работу молодежь, предоставят субсидии
Компаниям, которые возьмут на работу молодежь, предоставят субсидии - РИА Новости, 20.03.2022
Компаниям, которые возьмут на работу молодежь, предоставят субсидии
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые возьмут на работу молодежь до 30 лет, господдержку в виде... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:03
2022-03-20T10:03
2022-03-20T14:26
экономика
общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767510569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1eae943f5e0a5954fac853c6624d7f4f.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые возьмут на работу молодежь до 30 лет, господдержку в виде субсидий."Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма", — говорится в сообщении.Добавляется, что речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.Отмечается, что для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале "Работа России". После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно — через систему "Соцстрах".Кроме того, решение поддержит работодателей и поможет молодежи быстрее найти работу. Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года.
https://ria.ru/20220319/peterburg-1779010194.html
https://ria.ru/20220319/rynok-1778990614.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767510569_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b3804b11f414fcf54d6bbdd2ca172cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, михаил мишустин
10:03 20.03.2022 (обновлено: 14:26 20.03.2022)
Компаниям, которые возьмут на работу молодежь, предоставят субсидии
Премьер Мишустин распорядился предоставить субсидии компаниям, берущим на работу молодежь
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые возьмут на работу молодежь до 30 лет, господдержку в виде субсидий.
"Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма", — говорится в сообщении.
Добавляется, что речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.
"Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале "Работа России". После этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно — через систему "Соцстрах".
Кроме того, решение поддержит работодателей и поможет молодежи быстрее найти работу. Программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года.