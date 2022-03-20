https://ria.ru/20220320/pensiya-1779127545.html

Жители освобожденных населенных пунктов в ДНР начали получать пенсии

Жители освобожденных населенных пунктов в ДНР начали получать пенсии - РИА Новости, 20.03.2022

Жители освобожденных населенных пунктов в ДНР начали получать пенсии

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что 210 человек получили пенсии в освобожденных населенных пунктах Староигнатьевка и... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T13:45

2022-03-20T13:45

2022-03-20T13:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что 210 человек получили пенсии в освобожденных населенных пунктах Староигнатьевка и Андреевка в ДНР, еще четыре жителя получили социальные пособия."В освобождённых Староигнатьевке и Андреевке осуществлена выплата пенсий 210 получателям, ещё четыре человека получили социальные пособия", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/donbass-1779125423.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика