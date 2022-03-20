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Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве - РИА Новости, 20.03.2022
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Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве
Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве - РИА Новости, 20.03.2022
Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве
ФРГ и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве, заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек во время визита в Доху. Его цитирует... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T16:06
2022-03-20T21:35
в мире
экономика
катар
германия
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БЕРЛИН, 20 мар — РИА Новости. ФРГ и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве, заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек во время визита в Доху. Его цитирует агентство DPA.После встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани Хабек заявил, что это решение "дает сильный импульс". При этом он не стал сообщать никаких деталей о параметрах сотрудничества.Как отмечается в материале DPA, правительство ФРГ работает над ускоренным строительством двух пунктов приема СПГ, а Катар — один из лидеров этого рынка. Немецкие фирмы также будут помогать Дохе выстраивать инфраструктуру возобновляемой энергетики.
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в мире, экономика, катар, германия
16:06 20.03.2022 (обновлено: 21:35 20.03.2022)
 
Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве

Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве

© AFP 2022 / Karim JaafarЦентр по производству сжиженного природного газа Рас-Лаффан в Катаре
Центр по производству сжиженного природного газа Рас-Лаффан в Катаре - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafar
Центр по производству сжиженного природного газа Рас-Лаффан в Катаре
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 мар — РИА Новости. ФРГ и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве, заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек во время визита в Доху. Его цитирует агентство DPA.
После встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани Хабек заявил, что это решение "дает сильный импульс".
При этом он не стал сообщать никаких деталей о параметрах сотрудничества.
Как отмечается в материале DPA, правительство ФРГ работает над ускоренным строительством двух пунктов приема СПГ, а Катар — один из лидеров этого рынка. Немецкие фирмы также будут помогать Дохе выстраивать инфраструктуру возобновляемой энергетики.
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