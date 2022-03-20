https://ria.ru/20220320/partnerstvo-1779142144.html

Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве

Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве - РИА Новости, 20.03.2022

Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве

ФРГ и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве, заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек во время визита в Доху. Его цитирует... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:06

2022-03-20T16:06

2022-03-20T21:35

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катар

германия

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БЕРЛИН, 20 мар — РИА Новости. ФРГ и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве, заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек во время визита в Доху. Его цитирует агентство DPA.После встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани Хабек заявил, что это решение "дает сильный импульс". При этом он не стал сообщать никаких деталей о параметрах сотрудничества.Как отмечается в материале DPA, правительство ФРГ работает над ускоренным строительством двух пунктов приема СПГ, а Катар — один из лидеров этого рынка. Немецкие фирмы также будут помогать Дохе выстраивать инфраструктуру возобновляемой энергетики.

https://ria.ru/20220312/gaz-1777853240.html

катар

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, катар, германия