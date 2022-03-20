https://ria.ru/20220320/partiya-1779141476.html
Из "Коммунистов России" исключили "антипартийную группу"
Из "Коммунистов России" исключили "антипартийную группу" - РИА Новости, 20.03.2022
Из "Коммунистов России" исключили "антипартийную группу"
Пленум ЦК партии "Коммунисты России" во главе с лидером Максимом Сурайкиным исключил из партии исполнительного секретаря ЦК Сергея Малинковича и членов... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T16:03
2022-03-20T16:03
2022-03-20T16:24
политика
коммунисты россии
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пленум ЦК партии "Коммунисты России" во главе с лидером Максимом Сурайкиным исключил из партии исполнительного секретаря ЦК Сергея Малинковича и членов "антипартийной группы" за распространение недостоверной информации о съезде и смене руководства партии, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее Малинкович говорил РИА Новости, что чрезвычайный съезд партии выбрал его новым председателем ЦК, а также определил новый состав ЦК партии. Сурайкин в свою очередь заявил, что съезда не было, а его уход с поста лидера партии не обсуждается, он направил запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и наказать распространителей поддельных документов о съезде."Вчера прошло заседание политбюро в расширенном составе…, политбюро единогласно приняло решение об исключении антипартийной группы из партии… Предлагаем поправками дополнить пункт о прекращении всех полномочий. Постановление принято в целом", - сказал Сурайкин в ходе своего выступления на пленуме Центрального Комитета по ситуации.Всего ЦК партии насчитывается 61 человек, из которых в пленуме участвуют 46 членов, включая 35 очно и 11 - по видео-конференц-связи. Как пояснили РИА Новости в партии, кворум для открытия пленума ЦК составляет 32 человека, а кворум для принятия решений - половина от участвующих в кворуме плюс один человек, то есть 24 члена ЦК.
https://ria.ru/20220319/suraykin-1778987109.html
https://ria.ru/20220319/suraykin-1779012062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, коммунисты россии, генеральная прокуратура рф
16:03 20.03.2022 (обновлено: 16:24 20.03.2022)
Из "Коммунистов России" исключили "антипартийную группу"
Из "Коммунистов России" исключили "антипартийную группу" за сообщения о фейковом съезде
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пленум ЦК партии "Коммунисты России" во главе с лидером Максимом Сурайкиным исключил из партии исполнительного секретаря ЦК Сергея Малинковича и членов "антипартийной группы" за распространение недостоверной информации о съезде и смене руководства партии, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее Малинкович говорил РИА Новости, что чрезвычайный съезд партии выбрал его новым председателем ЦК, а также определил новый состав ЦК партии. Сурайкин в свою очередь заявил, что съезда не было, а его уход с поста лидера партии не обсуждается, он направил запросы в Минюст и Генпрокуратуру
с просьбой провести проверку и наказать распространителей поддельных документов о съезде.
"Вчера прошло заседание политбюро в расширенном составе…, политбюро единогласно приняло решение об исключении антипартийной группы из партии… Предлагаем поправками дополнить пункт о прекращении всех полномочий. Постановление принято в целом", - сказал Сурайкин в ходе своего выступления на пленуме Центрального Комитета по ситуации.
"Ни один официальный орган партии решение о проведении какого-либо съезда не принимал. Он не созывался. Физически он не проходил…, идёт информационная фейковая кампания. Партия прекрасно понимает, что это чистая провокация и это не имеет отношения к реальности, что кроме "узкой группы" никакого съезда не было, было нарисованы документы, и они ежедневно делают фейки", - добавил Сурайкин. По его словам, это "атака в форме блицкрига" и попытка рейдерского захвата партии.
Всего ЦК партии насчитывается 61 человек, из которых в пленуме участвуют 46 членов, включая 35 очно и 11 - по видео-конференц-связи. Как пояснили РИА Новости в партии, кворум для открытия пленума ЦК составляет 32 человека, а кворум для принятия решений - половина от участвующих в кворуме плюс один человек, то есть 24 члена ЦК.