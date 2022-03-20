https://ria.ru/20220320/partiya-1779141476.html

Из "Коммунистов России" исключили "антипартийную группу"

Из "Коммунистов России" исключили "антипартийную группу" - РИА Новости, 20.03.2022

Из "Коммунистов России" исключили "антипартийную группу"

Пленум ЦК партии "Коммунисты России" во главе с лидером Максимом Сурайкиным исключил из партии исполнительного секретаря ЦК Сергея Малинковича и членов... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:03

2022-03-20T16:03

2022-03-20T16:24

политика

коммунисты россии

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739222340_0:282:3139:2048_1920x0_80_0_0_d30bec6629a17548186ba1e1bf7c715d.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пленум ЦК партии "Коммунисты России" во главе с лидером Максимом Сурайкиным исключил из партии исполнительного секретаря ЦК Сергея Малинковича и членов "антипартийной группы" за распространение недостоверной информации о съезде и смене руководства партии, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее Малинкович говорил РИА Новости, что чрезвычайный съезд партии выбрал его новым председателем ЦК, а также определил новый состав ЦК партии. Сурайкин в свою очередь заявил, что съезда не было, а его уход с поста лидера партии не обсуждается, он направил запросы в Минюст и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и наказать распространителей поддельных документов о съезде."Вчера прошло заседание политбюро в расширенном составе…, политбюро единогласно приняло решение об исключении антипартийной группы из партии… Предлагаем поправками дополнить пункт о прекращении всех полномочий. Постановление принято в целом", - сказал Сурайкин в ходе своего выступления на пленуме Центрального Комитета по ситуации.Всего ЦК партии насчитывается 61 человек, из которых в пленуме участвуют 46 членов, включая 35 очно и 11 - по видео-конференц-связи. Как пояснили РИА Новости в партии, кворум для открытия пленума ЦК составляет 32 человека, а кворум для принятия решений - половина от участвующих в кворуме плюс один человек, то есть 24 члена ЦК.

https://ria.ru/20220319/suraykin-1778987109.html

https://ria.ru/20220319/suraykin-1779012062.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, коммунисты россии, генеральная прокуратура рф