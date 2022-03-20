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"Оппозиционная платформа" оспорит решение о приостановке деятельности - РИА Новости, 20.03.2022
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"Оппозиционная платформа" оспорит решение о приостановке деятельности
"Оппозиционная платформа" оспорит решение о приостановке деятельности - РИА Новости, 20.03.2022
"Оппозиционная платформа" оспорит решение о приостановке деятельности
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" оспорит решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о приостановке ее деятельности. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:10
2022-03-20T14:41
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" оспорит решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о приостановке ее деятельности."Решение &lt;...&gt; не имеет никаких законных оснований, а все обвинения в адрес нашей партии придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия. Единственное объяснение такого шага власти — незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом", — говорится в заявлении на сайте партии.Там также призвали всех своих депутатов, членов и активистов продолжать работу.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил любую деятельность оппозиционных партий на время действия военного положения в стране.Речь идет об "Оппозиционной платформе — За жизнь" Виктора Медведчука, Партии Шария и "Наших". Кроме того, приостановлена деятельность "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Державы", Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, социалистах, "Блоке Владимира Сальдо".
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777408259.html
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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь
12:10 20.03.2022 (обновлено: 14:41 20.03.2022)
 
"Оппозиционная платформа" оспорит решение о приостановке деятельности

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" оспорит решение о приостановке деятельности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Киевского апелляционного суда
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук на заседании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" оспорит решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о приостановке ее деятельности.
"Решение <...> не имеет никаких законных оснований, а все обвинения в адрес нашей партии придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия. Единственное объяснение такого шага власти — незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом", — говорится в заявлении на сайте партии.
Там также призвали всех своих депутатов, членов и активистов продолжать работу.

"Мы будем оспаривать любые незаконные решения. Всей нашей партийной командой мы продолжаем работать над эффективной обновленной партийно-политической структурой, главной целью которой станет объединение всех граждан Украины на основе мира, уважения прав каждого вне зависимости от национальности, убеждений и социального статуса!" — указано в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил любую деятельность оппозиционных партий на время действия военного положения в стране.
Речь идет об "Оппозиционной платформе — За жизнь" Виктора Медведчука, Партии Шария и "Наших". Кроме того, приостановлена деятельность "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Державы", Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, социалистах, "Блоке Владимира Сальдо".
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 09:41
Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука
 
В миреУкраинаОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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