https://ria.ru/20220320/partiya-1779117386.html

"Оппозиционная платформа" оспорит решение о приостановке деятельности

"Оппозиционная платформа" оспорит решение о приостановке деятельности - РИА Новости, 20.03.2022

"Оппозиционная платформа" оспорит решение о приостановке деятельности

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" оспорит решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о приостановке ее деятельности. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T12:10

2022-03-20T12:10

2022-03-20T14:41

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" оспорит решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о приостановке ее деятельности."Решение <...> не имеет никаких законных оснований, а все обвинения в адрес нашей партии придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия. Единственное объяснение такого шага власти — незаконное политическое рейдерство и недобросовестная политическая борьба со своим главным оппонентом", — говорится в заявлении на сайте партии.Там также призвали всех своих депутатов, членов и активистов продолжать работу.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил любую деятельность оппозиционных партий на время действия военного положения в стране.Речь идет об "Оппозиционной платформе — За жизнь" Виктора Медведчука, Партии Шария и "Наших". Кроме того, приостановлена деятельность "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Державы", Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, социалистах, "Блоке Владимира Сальдо".

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777408259.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь