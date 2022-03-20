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На Украине приостановили деятельность ряда оппозиционных партий
На Украине приостановили деятельность ряда оппозиционных партий - РИА Новости, 20.03.2022
На Украине приостановили деятельность ряда оппозиционных партий
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время военного положения в стране остановил любую деятельность ряда политических партий, включая... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T03:55
2022-03-20T03:55
2022-03-20T07:38
в мире
украина
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время военного положения в стране остановил любую деятельность ряда политических партий, включая партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", заявил Владимир Зеленский.Речь идет об "Оппозиционной платформе – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, "Партии Шария" и "Наших". Кроме того, приостановлена деятельность "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Державы", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украины", "Социалистах", "Блоке Владимира Сальдо".Украинскому минюсту поручено "безотлагательно" принять в отношении перечисленных политических сил соответствующие меры.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
03:55 20.03.2022 (обновлено: 07:38 20.03.2022)
На Украине приостановили деятельность ряда оппозиционных партий
СНБО Украины приостановил деятельность ряда партий, включая ОПЗЖ и "Партию Шария"
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время военного положения в стране остановил любую деятельность ряда политических партий, включая партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", заявил
Владимир Зеленский.
"СНБО решил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения, - приводит слова Зеленского агентство "УНИАН".
Речь идет об "Оппозиционной платформе – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, "Партии Шария" и "Наших". Кроме того, приостановлена деятельность "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Державы", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украины", "Социалистах", "Блоке Владимира Сальдо".
Украинскому минюсту поручено "безотлагательно" принять в отношении перечисленных политических сил соответствующие меры.
Президент России Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область
, Мелитополь
, Бердянск
и блокировала Мариуполь
, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ
от побережья Азовского моря
и соединиться с группой войск в Донбассе
. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху
и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею
. Киев
блокирован с запада, под Харьковом
идут бои.