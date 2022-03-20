18:35 20.03.2022 (обновлено: 22:29 20.03.2022)
Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб под Мариуполем
Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя
© Фото : Минобороны РФЗаместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя от нацистов, сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю", — написала Алтабаева в своем Telegram-канале.
В 1992 году Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а в 1993-м отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот. Проходил службу на эсминце "Бесстрашный", большом противолодочном корабле "Очаков". В августе — сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.
По словам Алтабаевой, она лично знала офицера, преданного присяге и Военно-морскому флоту.
"Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая память настоящему Офицеру", — написала сенатор.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль, а восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружили и началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
С начала военной спецоперации ВС России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основное направление наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР — это крупнейший в Приазовье город Мариуполь, а совместно с Народной милицией ЛНР — Северодонецк.
В результате удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС России территорию Херсонской области с ДНР. На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота.
Российские военные взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС, разблокировали Северо-Крымский канал.
На фоне боевых действий в украинских населенных пунктах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.