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Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб под Мариуполем - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/paliy-1779157361.html
Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб под Мариуполем
Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб под Мариуполем - РИА Новости, 20.03.2022
Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб под Мариуполем
Заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя от нацистов, сообщила сенатор от... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T18:35
2022-03-20T22:29
обострение ситуации в днр и лнр
киев
вооруженные силы рф
мариуполь
украина
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя от нацистов, сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. "Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю", — написала Алтабаева в своем Telegram-канале.В 1992 году Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а в 1993-м отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот. Проходил службу на эсминце "Бесстрашный", большом противолодочном корабле "Очаков". В августе — сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.По словам Алтабаевой, она лично знала офицера, преданного присяге и Военно-морскому флоту.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль, а восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружили и началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.С начала военной спецоперации ВС России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основное направление наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР — это крупнейший в Приазовье город Мариуполь, а совместно с Народной милицией ЛНР — Северодонецк.В результате удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС России территорию Херсонской области с ДНР. На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота.Российские военные взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС, разблокировали Северо-Крымский канал.На фоне боевых действий в украинских населенных пунктах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220319/natsionalisty-1779017641.html
https://ria.ru/20220319/mariupol-1779001848.html
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киев
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киев, вооруженные силы рф, мариуполь, украина, черноморский флот вмф россии
18:35 20.03.2022 (обновлено: 22:29 20.03.2022)
 
Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб под Мариуполем

Замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя

© Фото : Минобороны РФЗаместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий
Заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Фото : Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя от нацистов, сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю", — написала Алтабаева в своем Telegram-канале.
В 1992 году Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а в 1993-м отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот. Проходил службу на эсминце "Бесстрашный", большом противолодочном корабле "Очаков". В августе — сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.
По словам Алтабаевой, она лично знала офицера, преданного присяге и Военно-морскому флоту.
"Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая память настоящему Офицеру", — написала сенатор.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль, а восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружили и началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.
С начала военной спецоперации ВС России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основное направление наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР — это крупнейший в Приазовье город Мариуполь, а совместно с Народной милицией ЛНР — Северодонецк.
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В результате удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС России территорию Херсонской области с ДНР. На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота.
Российские военные взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС, разблокировали Северо-Крымский канал.
На фоне боевых действий в украинских населенных пунктах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКиевВооруженные силы РФМариупольУкраинаЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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