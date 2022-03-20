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"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск
"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск - РИА Новости, 20.03.2022
"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением двух третей зарплаты, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:55
2022-03-20T12:55
2022-03-20T15:12
туризм
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уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением двух третей зарплаты, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Да, все верно", — сказали в авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить ранее появившуюся в Сети информацию.Сколько именно человек коснется эта мера, не уточняется.Ранее авиакомпания отменила целый ряд международных рейсов. Десятого марта директор авиационно-технического центра "Уральских авиалиний" Игорь Поддубный на конференции MRO Russia & CIS заявил, что в условиях санкций они смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, уральские авиалинии
12:55 20.03.2022 (обновлено: 15:12 20.03.2022)
"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников в вынужденный отпуск
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением двух третей зарплаты, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Да, все верно", — сказали в авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить ранее появившуюся в Сети информацию.
Сколько именно человек коснется эта мера, не уточняется.
Ранее авиакомпания отменила целый ряд международных рейсов. Десятого марта директор авиационно-технического центра "Уральских авиалиний" Игорь Поддубный на конференции MRO Russia & CIS заявил, что в условиях санкций они смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.