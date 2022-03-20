https://ria.ru/20220320/otpusk-1779122055.html

"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск

"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск - РИА Новости, 20.03.2022

"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением двух третей зарплаты, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T12:55

2022-03-20T12:55

2022-03-20T15:12

туризм

новости - туризм

уральские авиалинии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением двух третей зарплаты, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Да, все верно", — сказали в авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить ранее появившуюся в Сети информацию.Сколько именно человек коснется эта мера, не уточняется.Ранее авиакомпания отменила целый ряд международных рейсов. Десятого марта директор авиационно-технического центра "Уральских авиалиний" Игорь Поддубный на конференции MRO Russia & CIS заявил, что в условиях санкций они смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, уральские авиалинии