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"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск - РИА Новости, 20.03.2022
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Туризм
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"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск
"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск - РИА Новости, 20.03.2022
"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением двух третей зарплаты, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:55
2022-03-20T15:12
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уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением двух третей зарплаты, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика."Да, все верно", — сказали в авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить ранее появившуюся в Сети информацию.Сколько именно человек коснется эта мера, не уточняется.Ранее авиакомпания отменила целый ряд международных рейсов. Десятого марта директор авиационно-технического центра "Уральских авиалиний" Игорь Поддубный на конференции MRO Russia &amp; CIS заявил, что в условиях санкций они смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.
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новости - туризм, уральские авиалинии
12:55 20.03.2022 (обновлено: 15:12 20.03.2022)
 
"Уральские авиалинии" отправят часть сотрудников в вынужденный отпуск

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников в вынужденный отпуск

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" у нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Самолеты авиакомпаний Аэрофлот и Уральские авиалинии у нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" у нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправит часть сотрудников в вынужденный отпуск с сохранением двух третей зарплаты, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Да, все верно", — сказали в авиакомпании в ответ на просьбу подтвердить ранее появившуюся в Сети информацию.
Сколько именно человек коснется эта мера, не уточняется.
Ранее авиакомпания отменила целый ряд международных рейсов. Десятого марта директор авиационно-технического центра "Уральских авиалиний" Игорь Поддубный на конференции MRO Russia & CIS заявил, что в условиях санкций они смогут два-три месяца летать безопасно, без "раздраконивания" флота и остановок самолетов.
 
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