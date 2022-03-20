В странах Запада стал популярным "военный вуайеризм"

12:24 20.03.2022 (обновлено: 14:02 20.03.2022)
The Spectator: многие жители США сбегут из страны при малейшей опасности
The Spectator: 38 процентов американцев в случае нападения сбегут из страны
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛюди возле Монумента Вашингтону в США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле Монумента Вашингтону в США
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Поддержка украинцев жителями стран Запада похожа на "военный вуайеризм", при этом недавний опрос показал, что больше трети американцев не станут защищать свою страну в случае нападения, пишет британский журнал The Spectator.
Автор статьи Лайонель Шрайвер, ссылаясь на исследование Квиннипэкского университета в Коннектикуте, утверждает, что 38 процентов жителей Соединенных Штатов не будут сражаться в случае полномасштабного конфликта: следовательно, 125 миллионов американцев будут штурмовать выходы и выезды из страны. При этом, как отмечают эксперты, никто не заставлял респондентов говорить правду.
"Наверняка у них возникало искушение солгать, чтобы угодить общественному мнению или получить хоть каплю уважения окружающих. Господи, да они могли бы, в конце концов, просто солгать себе, воображая, что под давлением обстоятельств окажутся на высоте, даже если это предположение повлекло бы за собой лишь необоснованный оптимизм относительно степени их храбрости", — отметил журналист.
Шрайвер также подчеркнул, что жители стран Запада привыкли к определенному комфорту и отдаленности от конфликтов. Поэтому они крайне своеобразно воспринимают происходящее на Украине. В отличие от России, на Западе процветает культура, отрицающая патриотизм и превращающая людей в простых обывателей. Таким образом, эти страны постепенно становятся "простыми пятнами на карте".
"Наше западное отчуждение к своим странам, наше пожимание плечами и безразличное отношение к ним и выступают той слабостью, которую видит Путин", — подчеркнул автор статьи.
Шрайвер признал, что если бы на США напали, он не знал бы, как отреагировать на это. Вполне возможно, это пробудило бы в нем некие "животные эмоции" и сподвигло сражаться. Тем не менее, будучи таким же "мягким и избалованным", скорее всего, он сам спешно покинул бы страну, подытожил автор.
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