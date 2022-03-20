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The Spectator: многие жители США сбегут из страны при малейшей опасности - РИА Новости, 20.03.2022
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В странах Запада стал популярным "военный вуайеризм"
The Spectator: многие жители США сбегут из страны при малейшей опасности - РИА Новости, 20.03.2022
В странах Запада стал популярным "военный вуайеризм"
Поддержка украинцев жителями стран Запада похожа на "военный вуайеризм", при этом недавний опрос показал, что больше трети американцев не станут защищать свою... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:24
2022-03-20T14:02
в мире
сша
россия
коннектикут
украина
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Поддержка украинцев жителями стран Запада похожа на "военный вуайеризм", при этом недавний опрос показал, что больше трети американцев не станут защищать свою страну в случае нападения, пишет британский журнал The Spectator.Автор статьи Лайонель Шрайвер, ссылаясь на исследование Квиннипэкского университета в Коннектикуте, утверждает, что 38 процентов жителей Соединенных Штатов не будут сражаться в случае полномасштабного конфликта: следовательно, 125 миллионов американцев будут штурмовать выходы и выезды из страны. При этом, как отмечают эксперты, никто не заставлял респондентов говорить правду."Наверняка у них возникало искушение солгать, чтобы угодить общественному мнению или получить хоть каплю уважения окружающих. Господи, да они могли бы, в конце концов, просто солгать себе, воображая, что под давлением обстоятельств окажутся на высоте, даже если это предположение повлекло бы за собой лишь необоснованный оптимизм относительно степени их храбрости", — отметил журналист.Шрайвер также подчеркнул, что жители стран Запада привыкли к определенному комфорту и отдаленности от конфликтов. Поэтому они крайне своеобразно воспринимают происходящее на Украине. В отличие от России, на Западе процветает культура, отрицающая патриотизм и превращающая людей в простых обывателей. Таким образом, эти страны постепенно становятся "простыми пятнами на карте"."Наше западное отчуждение к своим странам, наше пожимание плечами и безразличное отношение к ним и выступают той слабостью, которую видит Путин", — подчеркнул автор статьи.Шрайвер признал, что если бы на США напали, он не знал бы, как отреагировать на это. Вполне возможно, это пробудило бы в нем некие "животные эмоции" и сподвигло сражаться. Тем не менее, будучи таким же "мягким и избалованным", скорее всего, он сам спешно покинул бы страну, подытожил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778815302.html
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в мире, сша, россия, коннектикут, украина
12:24 20.03.2022 (обновлено: 14:02 20.03.2022)
 
The Spectator: многие жители США сбегут из страны при малейшей опасности

The Spectator: 38 процентов американцев в случае нападения сбегут из страны

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛюди возле Монумента Вашингтону в США
Люди возле Монумента Вашингтону в США - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле Монумента Вашингтону в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Поддержка украинцев жителями стран Запада похожа на "военный вуайеризм", при этом недавний опрос показал, что больше трети американцев не станут защищать свою страну в случае нападения, пишет британский журнал The Spectator.
Автор статьи Лайонель Шрайвер, ссылаясь на исследование Квиннипэкского университета в Коннектикуте, утверждает, что 38 процентов жителей Соединенных Штатов не будут сражаться в случае полномасштабного конфликта: следовательно, 125 миллионов американцев будут штурмовать выходы и выезды из страны. При этом, как отмечают эксперты, никто не заставлял респондентов говорить правду.
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"Наверняка у них возникало искушение солгать, чтобы угодить общественному мнению или получить хоть каплю уважения окружающих. Господи, да они могли бы, в конце концов, просто солгать себе, воображая, что под давлением обстоятельств окажутся на высоте, даже если это предположение повлекло бы за собой лишь необоснованный оптимизм относительно степени их храбрости", — отметил журналист.
Шрайвер также подчеркнул, что жители стран Запада привыкли к определенному комфорту и отдаленности от конфликтов. Поэтому они крайне своеобразно воспринимают происходящее на Украине. В отличие от России, на Западе процветает культура, отрицающая патриотизм и превращающая людей в простых обывателей. Таким образом, эти страны постепенно становятся "простыми пятнами на карте".
"Наше западное отчуждение к своим странам, наше пожимание плечами и безразличное отношение к ним и выступают той слабостью, которую видит Путин", — подчеркнул автор статьи.
Шрайвер признал, что если бы на США напали, он не знал бы, как отреагировать на это. Вполне возможно, это пробудило бы в нем некие "животные эмоции" и сподвигло сражаться. Тем не менее, будучи таким же "мягким и избалованным", скорее всего, он сам спешно покинул бы страну, подытожил автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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