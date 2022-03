https://ria.ru/20220320/oligarkhi-1779036755.html

Почему Запад наказывает российских олигархов

Почему Запад наказывает российских олигархов - РИА Новости, 20.03.2022

Почему Запад наказывает российских олигархов

Традиционно с медведем сравнивают русских, вставших на дыбы и начавших все кругом ломать и крушить. "Кого в лесу медведь драл, тот и сучка боится", "Лесной... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T08:00

2022-03-20T08:00

2022-03-20T08:00

сша

россия

львов

вкп(б)

в мире

авторы

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778097501_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_584db2bd5c294e419205dfe07414f64a.jpg

Традиционно с медведем сравнивают русских, вставших на дыбы и начавших все кругом ломать и крушить. "Кого в лесу медведь драл, тот и сучка боится", "Лесной боярин", "Михайло Потапыч". При этом наблюдается отечественная самокритика, с которой можно ознакомиться в баснях дедушки Крылова.Басенный зверь, обладая большой силой, не обладает, однако, глубоким умом, отчего все время выходит как с трудолюбивым медведем:"Пошел по лесу треск и стук,И слышно за версту проказу.Орешника, березника и вязуМой Мишка погубил несметное число,А не дается ремесло."Сосед, что за причина эта?Деревья таки я ломать могу,А не согнул ни одного в дугу".Велико же было наше теперешнее удивление, когда выяснилось, что вышеописанные качества не в меньшей, если не в большей степени принадлежат просвещенным европейцам и даже просвещенным мореплавателям. Которые с уханьем и гиканьем пошли ломать российских олигархов, оказавшихся в пределах их досягаемости. Причем не считаясь ни с какими — доселе объявлявшимися священными и неприкосновенными — нормами права.Движимое и недвижимое отбирается у российских капиталистов во внесудебном порядке, причем не берется в расчет ни их поведение (как правило, весьма лояльное и осторожное к нынешнему ПМЖ), ни даже их нынешний статус — европейское подданство или вид на жительство никого не интересует. Как, впрочем, в 1941 году никого не интересовало членство в ВКП(б) поволжских немцев — всех высылали в Казахстан независимо от партийности и преданности т. Сталину. И как в 1942 году в США никого не интересовало американское гражданство этнических японцев. Всех помещали в концлагеря.Хотя нынешняя практика более своеобычна.Во-первых, тогда была форменная война. А ля гер ком а ля гер. Где сейчас объявление войны со всеми положенными формальностями?Во-вторых, если уж грести, так уж всех грести, а тут мы наблюдаем репрессалии по нечетко определенному принципу. Может создаться впечатление, что главный критерий — жирность клиента.Характерна тут судьба М. М. Фридмана. Уроженец Львова, видный деятель еврейской общины, уже давно проживает в Британии, человек очень умный, осторожный и безоговорочно лояльный своему новому ПМЖ, не лично, но через своих сотрудников дававший деньги российской оппозиции, в лондонской тусовке известен как безусловный английский патриот. Казалось бы, все говорит в его пользу — с точки зрения западных властей. Если его грести, то кого же не грести? Тем не менее загребли, счета арестованы, и после тридцати лет олигархического благоденствия он готовится самолично подметать свою квартиру.Кто-то в России может злорадствовать, кто-то сочувствовать, но для его российских собратьев по классу очевидно одно: светлый Запад, который еще вчера ласкал и приманивал олигархов, прельщая сверхнадежной сохранностью их маетностей (ведь англосаксонское же право!), сегодня кованой пятой, как змия спящего, раздавит — и прочь пойдет, и так оставит. И на гордом челе западных политиков не отразится ничего.Но это есть та самая медвежья грация. С Фридманом и совсем не только с ним случилось горе от ума. Как человек очень умный и холодно-рациональный, он предполагал таковые же свойства и за просвещенными мореплавателями. Тогда как безжалостно потрошить олигарха, который не сделал и не собирался делать ничего, что в малейшей степени противоречило бы дальнейшим видам и установлениям правительства Ее Величества, — это какая-то пещерная дурь с полным саморазоблачением. Разве что просвещенные мореплаватели хотели со всей силой убеждения заявить, что на самом деле они непросвещенные пираты в стиле изображаемого на этикетке бутылки с ромом капитана Моргана. "Вьется по ветру Веселый Роджер".Хорошо, теперь заявили, и всяк, кого это касается, будет знать. Но в чем польза от такого заявления — кто бы объяснил.И last but not least. Наши западные партнеры сделали это сами, никем не принуждаемые. Навредить России — чего они, очевидно, желали — можно было и без медвежьей манеры ломать дуги так, чтобы треск стоял.Глубоко ли (как пишут) проникся В. В. Путин философией восточных единоборств, согласно которой дуболомный противник сам себе навредит своими же силами, или тут была не философия, а простая интуиция, или даже все само собой вышло — мы не знаем. Но результат получился философский.Кстати, не только с олигархами. С народными медиалюбимцами — та же картина. Никто ни прямо, ни косвенно не принуждал Ургантов, Галкиных, Дудей, Пугачевых con tutti i frutti выступить в жанре allegro udiratto. Которое является необратимым. После такого udiratto вернуться в Россию как ни в чем не бывало и снова занять все вкусные места — не получится. Теперь остался только зарубежный чес, куда менее питательный. Да и монопольно держать кассу уже не получится. И заметим, что все сами, сами. Роль властей в избавлении граждан России от народных любимцев была нулевой.Возможно, впрочем, при должном умении и выдержке все как бы само собой и получается. И с олигархами, и с Пугалкиными. Просто пришел срок.

https://ria.ru/20220228/zapret-1775620404.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/oligarkhi-1775320917.html

https://ria.ru/20220219/oligarkhi-1773829476.html

https://ria.ru/20220317/konfiskatsiya-1778582184.html

сша

россия

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

сша, россия, львов, вкп(б), в мире, авторы, санкции в отношении россии