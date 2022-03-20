https://ria.ru/20220320/obstrely-1779170722.html
ВСУ продолжают обстреливать освобожденное Степное, люди прячутся в подвалах
ВСУ продолжают обстреливать освобожденное Степное, люди прячутся в подвалах - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ продолжают обстреливать освобожденное Степное, люди прячутся в подвалах
Более 20 человек прячутся в подвалах в освобожденном Степном, продолжаются обстрелы украинской стороны, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:42
2022-03-20T20:42
2022-03-20T21:02
обострение ситуации в днр и лнр
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СТЕПНОЕ (Донецкая обл.), 20 мар - РИА Новости. Более 20 человек прячутся в подвалах в освобожденном Степном, продолжаются обстрелы украинской стороны, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Двадцать два человека здесь прячутся в подвалах. В подвале собрались", - отметил журналист.В подвале собрались женщины, дети, пара мужчин, бабушки. Отмечают, что у них проблемы с водой, хлебом и лекарствами - нужны антибиотики для одной из девочек. Еда есть. "Мы сами просто не могли отсюда выйти. Мы 20 дней, день в день. Одной из бабушек 84 года. Быт состоит из печки буржуйки", - рассказала одна из жительниц.Встреченная на улице местная жительница заявила корреспонденту РИА Новости, что военных ВСУ и украинских националистов нужно заставить после спецоперации восстанавливать разрушенные города и поселки, как это пришлось делать фашистам после ВОВ."ВСУ были, и у них были такие нашивки типа креста (знак нацбатальонов Украины - аллюзия на фашистскую свастику - ред.). И вот они бегали целый день, никого здесь не было, целый день по огородам туда, туда, туда. Стрелять было не по кому, потому что людей тут почти не было. Там, где люди могли остановиться, - последняя Степная улица. Где-то кто до родственников, кто не успел уехать. Мне, например, некуда было ехать - у меня все родные поумирали, я одна осталась", - отмечает бабушка."Их не надо отпускать - их или убивать, или брать в плен. И, как немцев после войны, заставить отстроить все, что разрушили", - сказала она.
https://ria.ru/20220320/miny-1779161992.html
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internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры из освобожденного поселка Степное, где накануне шли бои
Кадры из освобожденного поселка Степное, где накануне шли бои
2022-03-20T20:42
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы украины, днр
20:42 20.03.2022 (обновлено: 21:02 20.03.2022)
ВСУ продолжают обстреливать освобожденное Степное, люди прячутся в подвалах
ВСУ продолжают обстреливать освобожденное Степное, 22 мирных жителя прячутся в подвалах
СТЕПНОЕ (Донецкая обл.), 20 мар - РИА Новости. Более 20 человек прячутся в подвалах в освобожденном Степном, продолжаются обстрелы украинской стороны, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Двадцать два человека здесь прячутся в подвалах. В подвале собрались", - отметил журналист.
В подвале собрались женщины, дети, пара мужчин, бабушки. Отмечают, что у них проблемы с водой, хлебом и лекарствами - нужны антибиотики для одной из девочек. Еда есть. "Мы сами просто не могли отсюда выйти. Мы 20 дней, день в день. Одной из бабушек 84 года. Быт состоит из печки буржуйки", - рассказала одна из жительниц.
Встреченная на улице местная жительница заявила корреспонденту РИА Новости, что военных ВСУ
и украинских националистов нужно заставить после спецоперации восстанавливать разрушенные города и поселки, как это пришлось делать фашистам после ВОВ.
"ВСУ были, и у них были такие нашивки типа креста (знак нацбатальонов Украины
- аллюзия на фашистскую свастику - ред.). И вот они бегали целый день, никого здесь не было, целый день по огородам туда, туда, туда. Стрелять было не по кому, потому что людей тут почти не было. Там, где люди могли остановиться, - последняя Степная улица. Где-то кто до родственников, кто не успел уехать. Мне, например, некуда было ехать - у меня все родные поумирали, я одна осталась", - отмечает бабушка.
"Их не надо отпускать - их или убивать, или брать в плен. И, как немцев после войны, заставить отстроить все, что разрушили", - сказала она.