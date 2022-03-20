Рейтинг@Mail.ru
ВСУ продолжают обстреливать освобожденное Степное, люди прячутся в подвалах - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/obstrely-1779170722.html
ВСУ продолжают обстреливать освобожденное Степное, люди прячутся в подвалах
ВСУ продолжают обстреливать освобожденное Степное, люди прячутся в подвалах - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ продолжают обстреливать освобожденное Степное, люди прячутся в подвалах
Более 20 человек прячутся в подвалах в освобожденном Степном, продолжаются обстрелы украинской стороны, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:42
2022-03-20T21:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773689568_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b404cdff3e54883d6a0929cf323c40bd.jpg
СТЕПНОЕ (Донецкая обл.), 20 мар - РИА Новости. Более 20 человек прячутся в подвалах в освобожденном Степном, продолжаются обстрелы украинской стороны, передает корреспондент РИА Новости с места событий."Двадцать два человека здесь прячутся в подвалах. В подвале собрались", - отметил журналист.В подвале собрались женщины, дети, пара мужчин, бабушки. Отмечают, что у них проблемы с водой, хлебом и лекарствами - нужны антибиотики для одной из девочек. Еда есть. "Мы сами просто не могли отсюда выйти. Мы 20 дней, день в день. Одной из бабушек 84 года. Быт состоит из печки буржуйки", - рассказала одна из жительниц.Встреченная на улице местная жительница заявила корреспонденту РИА Новости, что военных ВСУ и украинских националистов нужно заставить после спецоперации восстанавливать разрушенные города и поселки, как это пришлось делать фашистам после ВОВ."ВСУ были, и у них были такие нашивки типа креста (знак нацбатальонов Украины - аллюзия на фашистскую свастику - ред.). И вот они бегали целый день, никого здесь не было, целый день по огородам туда, туда, туда. Стрелять было не по кому, потому что людей тут почти не было. Там, где люди могли остановиться, - последняя Степная улица. Где-то кто до родственников, кто не успел уехать. Мне, например, некуда было ехать - у меня все родные поумирали, я одна осталась", - отмечает бабушка."Их не надо отпускать - их или убивать, или брать в плен. И, как немцев после войны, заставить отстроить все, что разрушили", - сказала она.
https://ria.ru/20220320/miny-1779161992.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из освобожденного поселка Степное, где накануне шли бои
Кадры из освобожденного поселка Степное, где накануне шли бои
2022-03-20T20:42
true
PT1M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773689568_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_27ce45a17dad8f0be7d7fa5448fb548c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, днр
20:42 20.03.2022 (обновлено: 21:02 20.03.2022)
 
ВСУ продолжают обстреливать освобожденное Степное, люди прячутся в подвалах

ВСУ продолжают обстреливать освобожденное Степное, 22 мирных жителя прячутся в подвалах

© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault ForcesУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Press Service of the Ukrainian Air Assault Forces
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТЕПНОЕ (Донецкая обл.), 20 мар - РИА Новости. Более 20 человек прячутся в подвалах в освобожденном Степном, продолжаются обстрелы украинской стороны, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Двадцать два человека здесь прячутся в подвалах. В подвале собрались", - отметил журналист.
В подвале собрались женщины, дети, пара мужчин, бабушки. Отмечают, что у них проблемы с водой, хлебом и лекарствами - нужны антибиотики для одной из девочек. Еда есть. "Мы сами просто не могли отсюда выйти. Мы 20 дней, день в день. Одной из бабушек 84 года. Быт состоит из печки буржуйки", - рассказала одна из жительниц.
Встреченная на улице местная жительница заявила корреспонденту РИА Новости, что военных ВСУ и украинских националистов нужно заставить после спецоперации восстанавливать разрушенные города и поселки, как это пришлось делать фашистам после ВОВ.
"ВСУ были, и у них были такие нашивки типа креста (знак нацбатальонов Украины - аллюзия на фашистскую свастику - ред.). И вот они бегали целый день, никого здесь не было, целый день по огородам туда, туда, туда. Стрелять было не по кому, потому что людей тут почти не было. Там, где люди могли остановиться, - последняя Степная улица. Где-то кто до родственников, кто не успел уехать. Мне, например, некуда было ехать - у меня все родные поумирали, я одна осталась", - отмечает бабушка.
"Их не надо отпускать - их или убивать, или брать в плен. И, как немцев после войны, заставить отстроить все, что разрушили", - сказала она.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 19:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты оставили в Степном минные поля
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала