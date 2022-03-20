https://ria.ru/20220320/obstrel-1779174826.html
Украинские войска обстреляли Лозовое в ДНР
Украинские войска обстреляли Лозовое в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские войска обстреляли Лозовое в ДНР
Украинские войска в 17.25 обстреляли населенный пункт Лозовое в ДНР, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T21:44
2022-03-20T21:44
2022-03-20T21:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.25 обстреляли населенный пункт Лозовое в ДНР, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.25 - населенный пункт Невельское - населенный пункт Лозовое: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
21:44 20.03.2022 (обновлено: 21:48 20.03.2022)
Украинские войска обстреляли Лозовое в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Лозовое, выпустив десять мин калибром 120 мм