https://ria.ru/20220320/obstrel-1779152126.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР
Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:31
2022-03-20T17:31
2022-03-20T17:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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украина
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.25 - населенный пункт Новоселовка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/aleksandrovka-1779128017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР
Украинские военные обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР