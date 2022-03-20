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ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/obstrel-1779152126.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР
Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:31
2022-03-20T17:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.25 - населенный пункт Новоселовка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/aleksandrovka-1779128017.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
17:31 20.03.2022
 
ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР

Украинские военные обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красный Партизан в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.25 - населенный пункт Новоселовка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Вчера, 13:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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