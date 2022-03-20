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Украинские войска обстреляли Донецк и Железную Балку - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/obstrel-1779140557.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Железную Балку
Украинские войска обстреляли Донецк и Железную Балку - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Железную Балку
Украинские войска за три минуты обстреляли Донецк и населенный пункт Железная Балка, сообщило представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:57
2022-03-20T18:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска за три минуты обстреляли Донецк и населенный пункт Железная Балка, сообщило представительство республики в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям &lt;...&gt; г. Донецк: выпущено семь мин калибра 120 мм, &lt;...&gt; н. п. Железная Балка: выпущено три гранаты из РПГ", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220320/donbass-1779111686.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, вооруженные силы украины, украина
15:57 20.03.2022 (обновлено: 18:32 20.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Железную Балку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Железной Балке семь мин

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска за три минуты обстреляли Донецк и населенный пункт Железная Балка, сообщило представительство республики в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям <...> г. Донецк: выпущено семь мин калибра 120 мм, <...> н. п. Железная Балка: выпущено три гранаты из РПГ", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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