https://ria.ru/20220320/obstrel-1779140557.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Железную Балку

Украинские войска обстреляли Донецк и Железную Балку - РИА Новости, 20.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Железную Балку

Украинские войска за три минуты обстреляли Донецк и населенный пункт Железная Балка, сообщило представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T15:57

2022-03-20T15:57

2022-03-20T18:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска за три минуты обстреляли Донецк и населенный пункт Железная Балка, сообщило представительство республики в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям <...> г. Донецк: выпущено семь мин калибра 120 мм, <...> н. п. Железная Балка: выпущено три гранаты из РПГ", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220320/donbass-1779111686.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, вооруженные силы украины, украина