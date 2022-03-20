https://ria.ru/20220320/obstrel-1779140557.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Железную Балку
Украинские войска обстреляли Донецк и Железную Балку - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Железную Балку
Украинские войска за три минуты обстреляли Донецк и населенный пункт Железная Балка, сообщило представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:57
2022-03-20T15:57
2022-03-20T18:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777862182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_62a8b4e2a74871c3762cfb7880356aaf.jpg
ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска за три минуты обстреляли Донецк и населенный пункт Железная Балка, сообщило представительство республики в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлениям <...> г. Донецк: выпущено семь мин калибра 120 мм, <...> н. п. Железная Балка: выпущено три гранаты из РПГ", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220320/donbass-1779111686.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777862182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e9b871cf8347d9ba2b5962858111e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, вооруженные силы украины, украина
15:57 20.03.2022 (обновлено: 18:32 20.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Железную Балку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Железной Балке семь мин