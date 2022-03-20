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Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/obstrel-1779130226.html
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 мм по населенному пункту Александровка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:09
2022-03-20T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 мм по населенному пункту Александровка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.06 - населенный пункт Марьинка – населенный пункт Александровка: выпущено шесть мин калибром 120 мм", - написало представительство в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
14:09 20.03.2022 (обновлено: 14:23 20.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Александровку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Александровку, выпустили 6 мин 120 калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области
Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 мм по населенному пункту Александровка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.06 - населенный пункт Марьинка – населенный пункт Александровка: выпущено шесть мин калибром 120 мм", - написало представительство в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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