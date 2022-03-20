https://ria.ru/20220320/obstrel-1779120297.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.03.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив снаряды калибром 122 мм и 152 мм, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T12:39

2022-03-20T12:39

2022-03-20T12:47

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив снаряды калибром 122 мм и 152 мм, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.05 - н.п. Георгиевка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущен один снаряд калибром 152 мм и четыре снаряда калибром 122 мм", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.При обстреле пострадали две мирные жительницы, говорится в сообщении."По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка поступила информация о ранении в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины двух мирных жительниц 2000 года рождения и 1942 года рождения по адресу: улица Волочаевская, 10/1", - сообщило представительство.Отмечается, что одна из пострадавших была доставлена в хирургическое отделение Института неотложной и восстановительной хирургии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/zaytsevo-1779109246.html

https://ria.ru/20220320/donbass-1779113437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина