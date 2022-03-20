https://ria.ru/20220320/obstrel-1779104817.html
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 9.02 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 6 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:00
2022-03-20T10:00
2022-03-20T12:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.02 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 6 снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/shakhta-1779103630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
10:00 20.03.2022 (обновлено: 12:08 20.03.2022)
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибра 152 миллиметра