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Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/obstrel-1779102566.html
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, применив 222 единицы боеприпасов, ранены 19 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T09:37
2022-03-20T09:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, применив 222 единицы боеприпасов, ранены 19 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранены 19 мирных жителей, из них 17, в т.ч. 1 ребенок, с ранее освобожденных ДНР территорий… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 222 единицы", - говорится в сообщении.Как сообщается, повреждено 30 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Еленовке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, днр, признание днр и лнр в россии
09:37 20.03.2022 (обновлено: 09:55 20.03.2022)
 
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР

В ДНР сообщили о 28 обстрелах со стороны украинских военных за сутки

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя
Военнослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, применив 222 единицы боеприпасов, ранены 19 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранены 19 мирных жителей, из них 17, в т.ч. 1 ребенок, с ранее освобожденных ДНР территорий… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 222 единицы", - говорится в сообщении.
Как сообщается, повреждено 30 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Еленовке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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