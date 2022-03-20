https://ria.ru/20220320/obstrel-1779102566.html

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 20.03.2022

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, применив 222 единицы боеприпасов, ранены 19 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T09:37

2022-03-20T09:37

2022-03-20T09:55

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, применив 222 единицы боеприпасов, ранены 19 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранены 19 мирных жителей, из них 17, в т.ч. 1 ребенок, с ранее освобожденных ДНР территорий… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 222 единицы", - говорится в сообщении.Как сообщается, повреждено 30 домостроений в Донецке, Горловке, Александровке, Еленовке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/postradavshie-1779102318.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, признание днр и лнр в россии