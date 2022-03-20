https://ria.ru/20220320/obstrel-1779080954.html
Украинские силовики обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии
Украинские силовики обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские силовики обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии
Украинские войска обстреляли село Васильевка в Ясиноватском районе ДНР из "Града", по Донецку выпущены снаряды калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T00:03
2022-03-20T00:03
2022-03-20T00:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Васильевка в Ясиноватском районе ДНР из "Града", по Донецку выпущены снаряды калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелы зафиксировали соответственно в 22.00 и 23.45.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220319/posleki-1779077470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
00:03 20.03.2022 (обновлено: 00:32 20.03.2022)
Украинские силовики обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии
ВСУ обстреляли из "Града" Васильевку, по Донецку выпустили 152-миллиметровые снаряды