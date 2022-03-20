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Украинские силовики обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/obstrel-1779080954.html
Украинские силовики обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии
Украинские силовики обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские силовики обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии
Украинские войска обстреляли село Васильевка в Ясиноватском районе ДНР из "Града", по Донецку выпущены снаряды калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T00:03
2022-03-20T00:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Васильевка в Ясиноватском районе ДНР из "Града", по Донецку выпущены снаряды калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелы зафиксировали соответственно в 22.00 и 23.45.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
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в мире, донецкая народная республика, украина
00:03 20.03.2022 (обновлено: 00:32 20.03.2022)
 
Украинские силовики обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии

ВСУ обстреляли из "Града" Васильевку, по Донецку выпустили 152-миллиметровые снаряды

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Васильевка в Ясиноватском районе ДНР из "Града", по Донецку выпущены снаряды калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: населенный пункт Васильевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; город Донецк: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.

Обстрелы зафиксировали соответственно в 22.00 и 23.45.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
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