https://ria.ru/20220320/neft-1779090945.html

В США встревожились из-за антиамериканских шагов Саудовской Аравии

В США встревожились из-за антиамериканских шагов Саудовской Аравии - РИА Новости, 20.03.2022

В США встревожились из-за антиамериканских шагов Саудовской Аравии

"Бесцеремонное презрение" к Саудовской Аравии со стороны властей США побудило Эр-Рияд к "тревожным" переговорам по вопросу продажи нефти в Китай за юани вместо... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T04:53

2022-03-20T04:53

2022-03-20T04:53

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саудовская аравия

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. "Бесцеремонное презрение" к Саудовской Аравии со стороны властей США побудило Эр-Рияд к "тревожным" переговорам по вопросу продажи нефти в Китай за юани вместо долларов, говорится в статье консервативного издания The American Spectator за авторством Андреа Видбург.Как отмечает автор, американский доллар на сегодняшний день – мировая резервная валюта, которая должна быть стабильной и легко доступной, а также считаться своеобразным "убежищем"."Можно сказать, что в каком-то смысле резервная валюта – самосбывающееся пророчество, ведь она растет в цене благодаря своему статусу. Этот же статус поддерживает огромную долговую нагрузку Америки. Вот почему новость, что недовольная Вашингтоном Саудовская Аравия надеется наладить продажу нефти в Китай за юани вместо долларов, прозвучала столь тревожно", - пишет она.По словам Видбург, в американских СМИ причиной такого решения Эр-Рияда называют отсутствие доверия к США при Байдене. Так, по данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия недовольна отсутствием поддержки со стороны Вашингтона в ходе противостояния в Йемене, стремлением США заключить сделку по иранской ядерной программе, а также поспешным выводом американских военных из Афганистана."Сметливый читатель заметит, что две из трех причин для беспокойства Саудовской Аравии должны тревожить и самих американцев. Ужасная сделка, которую Байден продавливает с Ираном, ускорит их ядерную программу, а хаотический, неумелый и смертоносный вывод войск из Афганистана олицетворяет крах американского престижа и военной мощи", - утверждает она.Как считает автор, администрация Байдена, вдохновляясь "извращенной показной добродетелью" и "самоубийственной тягой к "зеленой" энергии", относится к Саудовской Аравии с "бесцеремонным презрением", что и привело к нынешнему развитию событий.Вместе с тем существует ряд факторов, из-за которых "первой ласточкой грядущей катастрофы" сделка с юанем может не стать, продолжает она. Так, США покупают у Саудовской Аравии лишь четверть от того количества нефти, что завозилось в 1990-х годах. При этом американский доллар, по ее мнению, "все же немного стабильнее юаня", даже с учетом того, что правительство Байдена "печатает деньги и транжирит их напропалую". А Китай, как утверждает Видбург, "кажется крепче, чем на самом деле", как "некогда Советский Союз"."Учитывая, что демократы сотворили с американской экономикой всего за год, нас ждет гонка Китая и Америки к экономическому дну. И, честно говоря, я бы поставила на Байдена", - заключает Видбург.Ранее сообщалось, что Россия и Индия изучают возможность перехода к расчетам в рублях и рупиях с привлечением китайского юаня в качестве базисной валюты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220317/neft-1778579720.html

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в мире, россия, иран, сша, саудовская аравия, нефть