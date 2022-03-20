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Небензя: после спецоперации на Украине всплывут неприглядные факты о Западе - РИА Новости, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/nebenzya-1779158779.html
Небензя: после спецоперации на Украине всплывут неприглядные факты о Западе
Небензя: после спецоперации на Украине всплывут неприглядные факты о Западе - РИА Новости, 20.03.2022
Небензя: после спецоперации на Украине всплывут неприглядные факты о Западе
После российской спецоперации на Украине всплывут "неприглядные факты о Западе", в том числе о том, что США вели военно-биологическую деятельность на... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T18:45
2022-03-20T20:45
обострение ситуации в днр и лнр
россия
сша
министерство обороны сша
вооруженные силы рф
василий небензя
в мире
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мар — РИА Новости. После российской спецоперации на Украине всплывут "неприглядные факты о Западе", в том числе о том, что США вели военно-биологическую деятельность на постсоветском пространстве. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в интервью в программе "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на канале "Россия 1".В начале марта замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине при поддержке Белого дома действуют биологические лаборатории. По ее словам, Киев и Вашингтон пытаются не допустить попадания к России этих материалов. Как указали в Министерстве обороны, этими словами Нуланд подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине."На Западе прекрасно понимают, что с продолжением боевых действий, с ослаблением потенциала украинской армии ослабляются позиции киевской власти, и они хотят сохранить эти позиции любыми путями", — сказал Небензя.Постпред назвал "смешными" попытки опровергнуть ведение военно-биологической деятельности США на Украине с помощью заявлений о том, что ООН не подтверждает их."Это смешно, потому что военно-биологические разработки являются априори секретными. Те, кто их ведет, никому не докладывают, в том числе ООН. &lt;...&gt; Украина, возможно, и не участвовала в военно-биологических разработках, но она стала платформой, как и многие другие страны, в том числе постсоветского пространства", — сказал он.По словам Небензи, страны Запада и Украина не должны голословно обвинять Россию в пропаганде."Если вы можете опровергнуть то, что мы вам предоставили, сделайте это. Но не обвиняйте нас голословно в том, что мы занимаемся пропагандой, поскольку мы вам предоставили конкретные факты", — пояснил он.Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что Штаты потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Они участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело с возбудителями чумы и сибирской язвы. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, после начала российской спецоперации с Украины вывезли все необходимое для продолжения программы.В этой ситуации Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД Мария Захарова.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220312/poligon-1777782369.html
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россия, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, василий небензя, в мире
18:45 20.03.2022 (обновлено: 20:45 20.03.2022)
 
Небензя: после спецоперации на Украине всплывут неприглядные факты о Западе

Небензя: после спецоперации на Украине всплывут неприглядные факты о Западе

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мар — РИА Новости. После российской спецоперации на Украине всплывут "неприглядные факты о Западе", в том числе о том, что США вели военно-биологическую деятельность на постсоветском пространстве. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в интервью в программе "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на канале "Россия 1".
В начале марта замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине при поддержке Белого дома действуют биологические лаборатории. По ее словам, Киев и Вашингтон пытаются не допустить попадания к России этих материалов. Как указали в Министерстве обороны, этими словами Нуланд подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.
"На Западе прекрасно понимают, что с продолжением боевых действий, с ослаблением потенциала украинской армии ослабляются позиции киевской власти, и они хотят сохранить эти позиции любыми путями", — сказал Небензя.
Постпред назвал "смешными" попытки опровергнуть ведение военно-биологической деятельности США на Украине с помощью заявлений о том, что ООН не подтверждает их.
"Это смешно, потому что военно-биологические разработки являются априори секретными. Те, кто их ведет, никому не докладывают, в том числе ООН. <...> Украина, возможно, и не участвовала в военно-биологических разработках, но она стала платформой, как и многие другие страны, в том числе постсоветского пространства", — сказал он.
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По словам Небензи, страны Запада и Украина не должны голословно обвинять Россию в пропаганде.
"Если вы можете опровергнуть то, что мы вам предоставили, сделайте это. Но не обвиняйте нас голословно в том, что мы занимаемся пропагандой, поскольку мы вам предоставили конкретные факты", — пояснил он.
Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что Штаты потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине. Они участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело с возбудителями чумы и сибирской язвы. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, после начала российской спецоперации с Украины вывезли все необходимое для продолжения программы.
В этой ситуации Москва не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСШАМинистерство обороны СШАВооруженные силы РФВасилий НебензяВ мире
 
 
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