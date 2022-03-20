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Муфтий заявил, что Навруз не противоречит канонам ислама - РИА Новости, 20.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220320/navruz-1779082880.html
Муфтий заявил, что Навруз не противоречит канонам ислама
Муфтий заявил, что Навруз не противоречит канонам ислама - РИА Новости, 20.03.2022
Муфтий заявил, что Навруз не противоречит канонам ислама
Праздник Навруз не противоречит канонам ислама, его смысл - в сохранении традиций, сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T01:05
2022-03-20T01:05
религия
россия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Праздник Навруз не противоречит канонам ислама, его смысл - в сохранении традиций, сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Рушан Аббясов.По его словам, в праздновании национальных праздников лежит намерение мусульманских народов отдать дань уважения своей многовековых культуре и истории."Сходить друг к другу в гости, разделить трапезу за праздничным столом, пообщаться, укрепить дружеские и родственные связи, организовать культурную программу и провести время с пользой – в этом заключается смысл праздника", - заключил Рушан Аббясов.В 2022 году Навруз отмечается 20 марта. В переводе с фарси это название означает "Новый день" и символизирует приход весны и начало нового этапа жизни. Это один из древних праздников на земле. Специалисты утверждают, что праздник отмечали еще в VII в. до н.э. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. ООН в 2010 году приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза.Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов, проводится в дни весеннего равноденствия, когда световой день начинает преобладать над темным временем суток. Главный символ и блюдо праздника – пророщенные семена пшеницы, суманак (или сумаляк). В наши дни Навруз отмечают в Иране, Средней Азии, Закавказье, Турции, Афганистане и других странах. В России праздник широко представлен в регионах с преимущественно мусульманским населением, однако в последние годы Навруз традиционно проводят во всех субъектах Федерации. В этот день принято угощать гостей национальными блюдами, проводить концерты фольклорных ансамблей, организовывать показы народных костюмов и предметов быта.
https://ria.ru/20220114/islam-1767853233.html
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россия
01:05 20.03.2022
 
Муфтий заявил, что Навруз не противоречит канонам ислама

Зампред ДУМ России Аббясов заявил, что праздник Навруз не противоречит канонам ислама

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкЖенщина готовит традиционные угощения во время празднования Навруза
Женщина готовит традиционные угощения во время празднования Навруза - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Женщина готовит традиционные угощения во время празднования Навруза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Праздник Навруз не противоречит канонам ислама, его смысл - в сохранении традиций, сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Рушан Аббясов.
"На протяжении всей своей истории ислам, распространяясь по миру и проникая на те или иные земли, очень мягко интегрировался в общество. Те традиции и обычаи, которые не противоречили нормам шариата, как правило, оставались в традициях народов. Очень отчетливо сохранение национальной культуры можно увидеть на примере архитектуры мечетей разных стран. То же коснулось и древних праздников. Например, Сабантуй – праздник плуга или Навруз – праздник прихода весны. Они не несут религиозного смысла и не связаны с исламом. Это просто праздник", - сказал муфтий.
По его словам, в праздновании национальных праздников лежит намерение мусульманских народов отдать дань уважения своей многовековых культуре и истории.
"Сходить друг к другу в гости, разделить трапезу за праздничным столом, пообщаться, укрепить дружеские и родственные связи, организовать культурную программу и провести время с пользой – в этом заключается смысл праздника", - заключил Рушан Аббясов.
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В 2022 году Навруз отмечается 20 марта. В переводе с фарси это название означает "Новый день" и символизирует приход весны и начало нового этапа жизни. Это один из древних праздников на земле. Специалисты утверждают, что праздник отмечали еще в VII в. до н.э. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. ООН в 2010 году приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза.
Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов, проводится в дни весеннего равноденствия, когда световой день начинает преобладать над темным временем суток. Главный символ и блюдо праздника – пророщенные семена пшеницы, суманак (или сумаляк). В наши дни Навруз отмечают в Иране, Средней Азии, Закавказье, Турции, Афганистане и других странах. В России праздник широко представлен в регионах с преимущественно мусульманским населением, однако в последние годы Навруз традиционно проводят во всех субъектах Федерации. В этот день принято угощать гостей национальными блюдами, проводить концерты фольклорных ансамблей, организовывать показы народных костюмов и предметов быта.
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