https://ria.ru/20220320/navruz-1779082880.html

Муфтий заявил, что Навруз не противоречит канонам ислама

Муфтий заявил, что Навруз не противоречит канонам ислама - РИА Новости, 20.03.2022

Муфтий заявил, что Навруз не противоречит канонам ислама

Праздник Навруз не противоречит канонам ислама, его смысл - в сохранении традиций, сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T01:05

2022-03-20T01:05

2022-03-20T01:05

религия

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Праздник Навруз не противоречит канонам ислама, его смысл - в сохранении традиций, сказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Рушан Аббясов.По его словам, в праздновании национальных праздников лежит намерение мусульманских народов отдать дань уважения своей многовековых культуре и истории."Сходить друг к другу в гости, разделить трапезу за праздничным столом, пообщаться, укрепить дружеские и родственные связи, организовать культурную программу и провести время с пользой – в этом заключается смысл праздника", - заключил Рушан Аббясов.В 2022 году Навруз отмечается 20 марта. В переводе с фарси это название означает "Новый день" и символизирует приход весны и начало нового этапа жизни. Это один из древних праздников на земле. Специалисты утверждают, что праздник отмечали еще в VII в. до н.э. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального наследия человечества. ООН в 2010 году приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза.Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов, проводится в дни весеннего равноденствия, когда световой день начинает преобладать над темным временем суток. Главный символ и блюдо праздника – пророщенные семена пшеницы, суманак (или сумаляк). В наши дни Навруз отмечают в Иране, Средней Азии, Закавказье, Турции, Афганистане и других странах. В России праздник широко представлен в регионах с преимущественно мусульманским населением, однако в последние годы Навруз традиционно проводят во всех субъектах Федерации. В этот день принято угощать гостей национальными блюдами, проводить концерты фольклорных ансамблей, организовывать показы народных костюмов и предметов быта.

https://ria.ru/20220114/islam-1767853233.html

https://ria.ru/20211202/mitropolit-1761911091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия