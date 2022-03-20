https://ria.ru/20220320/natsbatalon-1779168654.html

Минобороны: российские войска завершают разгром нацбатальона "Донбасс"

Минобороны: российские войска завершают разгром нацбатальона "Донбасс" - РИА Новости, 20.03.2022

Минобороны: российские войска завершают разгром нацбатальона "Донбасс"

Российские военные завершают разгром украинского нацбатальона "Донбасс", сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 20.03.2022

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обострение ситуации в днр и лнр

россия

вооруженные силы рф

в мире

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

батальон "донбасс"

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские военные завершают разгром украинского нацбатальона "Донбасс", сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения российских Вооруженных сил завершают разгром националистического батальона "Донбасс", — сказал он.По его словам, в течение дня ВС продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольского и совместно с подразделениями Донецкой Народной Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.Как сообщил Конашенков, удалось уничтожить "до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов".Сейчас идет бой за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778426927.html

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Минобороны о завершении разгрома нацбатальона "Донбасс" Вечерний брифинг российского Минобороны 2022-03-20T20:20 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы рф, в мире, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), батальон "донбасс"