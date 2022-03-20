https://ria.ru/20220320/nato-1779182036.html

Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ

Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2022

Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ

Тринадцать военных кораблей из нескольких стран НАТО направляются в Стокгольм после учений, сообщает шведская газета Aftonbladet. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-20T23:11

2022-03-20T23:11

2022-03-21T00:55

в мире

стокгольм (город)

украина

вс швеции

нато

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ЦЮРИХ, 20 мар - РИА Новости. Тринадцать военных кораблей из нескольких стран НАТО направляются в Стокгольм после учений, сообщает шведская газета Aftonbladet."Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в (порт – ред.) Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых", - приводит газета слова дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена.Как сообщает издание со ссылкой на ВС Швеции, это обычный визит, не имеющий никакого отношения к ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220320/nato-1779146585.html

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украина

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Петр Попадюк

в мире, стокгольм (город), украина, вс швеции, нато