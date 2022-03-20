https://ria.ru/20220320/nato-1779182036.html
Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ
Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2022
Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ
Тринадцать военных кораблей из нескольких стран НАТО направляются в Стокгольм после учений, сообщает шведская газета Aftonbladet. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-20T23:11
2022-03-20T23:11
2022-03-21T00:55
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ЦЮРИХ, 20 мар - РИА Новости. Тринадцать военных кораблей из нескольких стран НАТО направляются в Стокгольм после учений, сообщает шведская газета Aftonbladet."Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в (порт – ред.) Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых", - приводит газета слова дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена.Как сообщает издание со ссылкой на ВС Швеции, это обычный визит, не имеющий никакого отношения к ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220320/nato-1779146585.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стокгольм (город), украина, вс швеции, нато
23:11 20.03.2022 (обновлено: 00:55 21.03.2022)
Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ
Aftonbladet: в Стокгольм после учений направляются 13 кораблей нескольких стран НАТО