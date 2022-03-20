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Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2022
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Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ
Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2022
Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ
Тринадцать военных кораблей из нескольких стран НАТО направляются в Стокгольм после учений, сообщает шведская газета Aftonbladet. РИА Новости, 21.03.2022
2022-03-20T23:11
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в мире
стокгольм (город)
украина
вс швеции
нато
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ЦЮРИХ, 20 мар - РИА Новости. Тринадцать военных кораблей из нескольких стран НАТО направляются в Стокгольм после учений, сообщает шведская газета Aftonbladet."Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в (порт – ред.) Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых", - приводит газета слова дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена.Как сообщает издание со ссылкой на ВС Швеции, это обычный визит, не имеющий никакого отношения к ситуации на Украине.
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стокгольм (город)
украина
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в мире, стокгольм (город), украина, вс швеции, нато
23:11 20.03.2022 (обновлено: 00:55 21.03.2022)
 
Более десяти кораблей из стран НАТО направляются в Стокгольм, сообщили СМИ

Aftonbladet: в Стокгольм после учений направляются 13 кораблей нескольких стран НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенный корабль НАТО
Военный корабль НАТО - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военный корабль НАТО
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ЦЮРИХ, 20 мар - РИА Новости. Тринадцать военных кораблей из нескольких стран НАТО направляются в Стокгольм после учений, сообщает шведская газета Aftonbladet.
"Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в (порт – ред.) Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых", - приводит газета слова дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена.
Как сообщает издание со ссылкой на ВС Швеции, это обычный визит, не имеющий никакого отношения к ситуации на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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Генсек НАТО заявил, что альянс наращивает военную поддержку Украины
 
В миреСтокгольм (город)УкраинаВС ШвецииНАТО
 
 
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