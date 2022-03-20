Финляндия боится России, но в НАТО не хочет

10:36 20.03.2022 (обновлено: 15:37 20.03.2022)
Президент Финляндии предупредил о рисках вступления страны в НАТО
Президент Финляндии Ниинистё: вступление страны в НАТО может обострить ситуацию в Европе
Президент Финляндии Саули Ниинистё
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Подача заявки на вступление Финляндии в НАТО сопряжена с "серьезным риском" эскалации в Европе, заявил президент страны Саули Ниинистё в интервью Financial Times.
По его словам, членство в Североатлантическом альянсе рассматривается как одна из альтернатив нынешнему статусу Финляндии. Другой вариант — углубление оборонного сотрудничества с США и Швецией. По словам Ниинистё, обе альтернативы предполагают укрепление безопасности Финляндии на фоне опасений из-за спецоперации России на Украине. Однако в случае с НАТО есть серьезные риски, отметил он.
"Я очень хорошо понимаю, что, например, при вступлении в НАТО может показаться, что наши заботы закончились. Но все эти альтернативы предполагают риски, которые мы должны осознавать. На данный момент основной риск — эскалация ситуации в Европе", — подчеркнул Ниинистё.
Ранее президент Финляндии заявил, что власти страны готовы к обсуждению членства в НАТО, так как считают, что ситуация в мире из-за событий на Украине изменилась. Премьер-министр Санна Марин ранее заявила, что Хельсинки готов подать заявку на вступление в альянс, если встанет вопрос о национальной безопасности. Как отметил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, решение о подобном шаге — за этими странами, двери НАТО остаются открытыми.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
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