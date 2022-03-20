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Президент Финляндии предупредил о рисках вступления страны в НАТО - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/nato-1779108440.html
Финляндия боится России, но в НАТО не хочет
Президент Финляндии предупредил о рисках вступления страны в НАТО - РИА Новости, 20.03.2022
Финляндия боится России, но в НАТО не хочет
Подача заявки на вступление Финляндии в НАТО сопряжена с "серьезным риском" эскалации в Европе, заявил президент страны Саули Ниинистё в интервью Financial... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:36
2022-03-20T15:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
санна марин
владимир путин
нед прайс
сша
финляндия
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Подача заявки на вступление Финляндии в НАТО сопряжена с "серьезным риском" эскалации в Европе, заявил президент страны Саули Ниинистё в интервью Financial Times.По его словам, членство в Североатлантическом альянсе рассматривается как одна из альтернатив нынешнему статусу Финляндии. Другой вариант — углубление оборонного сотрудничества с США и Швецией. По словам Ниинистё, обе альтернативы предполагают укрепление безопасности Финляндии на фоне опасений из-за спецоперации России на Украине. Однако в случае с НАТО есть серьезные риски, отметил он."Я очень хорошо понимаю, что, например, при вступлении в НАТО может показаться, что наши заботы закончились. Но все эти альтернативы предполагают риски, которые мы должны осознавать. На данный момент основной риск — эскалация ситуации в Европе", — подчеркнул Ниинистё.Ранее президент Финляндии заявил, что власти страны готовы к обсуждению членства в НАТО, так как считают, что ситуация в мире из-за событий на Украине изменилась. Премьер-министр Санна Марин ранее заявила, что Хельсинки готов подать заявку на вступление в альянс, если встанет вопрос о национальной безопасности. Как отметил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, решение о подобном шаге — за этими странами, двери НАТО остаются открытыми.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220319/nato-1779024628.html
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в мире, санна марин, владимир путин, нед прайс, сша, финляндия, россия, нато, саули ниинисте
10:36 20.03.2022 (обновлено: 15:37 20.03.2022)
 
Президент Финляндии предупредил о рисках вступления страны в НАТО

Президент Финляндии Ниинистё: вступление страны в НАТО может обострить ситуацию в Европе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Финляндии Саули Ниинистё
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Подача заявки на вступление Финляндии в НАТО сопряжена с "серьезным риском" эскалации в Европе, заявил президент страны Саули Ниинистё в интервью Financial Times.
По его словам, членство в Североатлантическом альянсе рассматривается как одна из альтернатив нынешнему статусу Финляндии. Другой вариант — углубление оборонного сотрудничества с США и Швецией. По словам Ниинистё, обе альтернативы предполагают укрепление безопасности Финляндии на фоне опасений из-за спецоперации России на Украине. Однако в случае с НАТО есть серьезные риски, отметил он.
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"Я очень хорошо понимаю, что, например, при вступлении в НАТО может показаться, что наши заботы закончились. Но все эти альтернативы предполагают риски, которые мы должны осознавать. На данный момент основной риск — эскалация ситуации в Европе", — подчеркнул Ниинистё.
Ранее президент Финляндии заявил, что власти страны готовы к обсуждению членства в НАТО, так как считают, что ситуация в мире из-за событий на Украине изменилась. Премьер-министр Санна Марин ранее заявила, что Хельсинки готов подать заявку на вступление в альянс, если встанет вопрос о национальной безопасности. Как отметил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, решение о подобном шаге — за этими странами, двери НАТО остаются открытыми.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСанна МаринВладимир ПутинНед ПрайсСШАФинляндияРоссияНАТОСаули Ниинисте
 
 
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