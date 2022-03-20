https://ria.ru/20220320/nato-1779108440.html

Финляндия боится России, но в НАТО не хочет

Президент Финляндии предупредил о рисках вступления страны в НАТО - РИА Новости, 20.03.2022

Финляндия боится России, но в НАТО не хочет

Подача заявки на вступление Финляндии в НАТО сопряжена с "серьезным риском" эскалации в Европе, заявил президент страны Саули Ниинистё в интервью Financial... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T10:36

2022-03-20T10:36

2022-03-20T15:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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финляндия

россия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Подача заявки на вступление Финляндии в НАТО сопряжена с "серьезным риском" эскалации в Европе, заявил президент страны Саули Ниинистё в интервью Financial Times.По его словам, членство в Североатлантическом альянсе рассматривается как одна из альтернатив нынешнему статусу Финляндии. Другой вариант — углубление оборонного сотрудничества с США и Швецией. По словам Ниинистё, обе альтернативы предполагают укрепление безопасности Финляндии на фоне опасений из-за спецоперации России на Украине. Однако в случае с НАТО есть серьезные риски, отметил он."Я очень хорошо понимаю, что, например, при вступлении в НАТО может показаться, что наши заботы закончились. Но все эти альтернативы предполагают риски, которые мы должны осознавать. На данный момент основной риск — эскалация ситуации в Европе", — подчеркнул Ниинистё.Ранее президент Финляндии заявил, что власти страны готовы к обсуждению членства в НАТО, так как считают, что ситуация в мире из-за событий на Украине изменилась. Премьер-министр Санна Марин ранее заявила, что Хельсинки готов подать заявку на вступление в альянс, если встанет вопрос о национальной безопасности. Как отметил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, решение о подобном шаге — за этими странами, двери НАТО остаются открытыми.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220319/nato-1779024628.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775017711.html

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Станислав Ванд

в мире, санна марин, владимир путин, нед прайс, сша, финляндия, россия, нато, саули ниинисте