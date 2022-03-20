https://ria.ru/20220320/narod-1779179549.html
Минобороны призвало власти Мариуполя перейти на сторону народа
Минобороны призвало власти Мариуполя перейти на сторону народа - РИА Новости, 20.03.2022
Минобороны призвало власти Мариуполя перейти на сторону народа
Власти Мариуполя сейчас имеют возможность сделать выбор и перейти на сторону народа, в противном случае военный трибунал, который их ждет, это лишь немногое,... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:43
2022-03-20T22:43
2022-03-20T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Власти Мариуполя сейчас имеют возможность сделать выбор и перейти на сторону народа, в противном случае военный трибунал, который их ждет, это лишь немногое, что они заслужили за свои ужасные преступления, которые российская сторона очень тщательно документирует, заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отдельно обращаемся к одиозным бандитам, на совести которых сотни жизней безвинных людей, а ныне называющих себя представителями официальной местной власти, этого уникального города Мариуполь. Мы отдаем себе отчет в том, что в нынешней обстановке от вас мало что зависит, так как вы находитесь под полным контролем националистических батальонов, но мы очень рассчитываем, что у вас, в том числе у мэра города, осталось хотя бы что-то элементарное, человеческое, хотя бы чувство сострадания к вверенным вам мирным жителям", - сказал Мизинцев."Именно у вас сейчас есть право на исторический выбор – или вы со своим народом, или вы с бандитами, иначе военный трибунал, который вас ждет, это лишь немногое, что вы уже заслужили из-за подлого отношения к своим собственным гражданам, а также ужасных преступлений и провокаций уже устроенных вами", - сказал Мизинцев.По словам Мизинцева, это взрывы детского сада, двух школ, роддома, здания драматического театра, "а также многое и многое другое"."Мы уверены, что здесь последнюю точку поставят именно сами мариупольцы, которые не смогут выбраться из этой блокады", - отметил Мизинцев."Спасенные жители Мариуполя, а это уже практически 60 тысяч человек, оказавшись в России в полной безопасности, сейчас открыто рассказывают о тех творимых вами массовых бесчинствах и преступлениях. Все это мы очень тщательно в настоящее время документируем", - добавил генерал.
https://ria.ru/20220320/boeviki-1779178360.html
https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
Минобороны призвало власти Мариуполя перейти на сторону народа
Минобороны призвало власти Мариуполя перейти на сторону народа и отказаться от боевиков
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Власти Мариуполя сейчас имеют возможность сделать выбор и перейти на сторону народа, в противном случае военный трибунал, который их ждет, это лишь немногое, что они заслужили за свои ужасные преступления, которые российская сторона очень тщательно документирует, заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отдельно обращаемся к одиозным бандитам, на совести которых сотни жизней безвинных людей, а ныне называющих себя представителями официальной местной власти, этого уникального города Мариуполь
. Мы отдаем себе отчет в том, что в нынешней обстановке от вас мало что зависит, так как вы находитесь под полным контролем националистических батальонов, но мы очень рассчитываем, что у вас, в том числе у мэра города, осталось хотя бы что-то элементарное, человеческое, хотя бы чувство сострадания к вверенным вам мирным жителям", - сказал Мизинцев
.
"Именно у вас сейчас есть право на исторический выбор – или вы со своим народом, или вы с бандитами, иначе военный трибунал, который вас ждет, это лишь немногое, что вы уже заслужили из-за подлого отношения к своим собственным гражданам, а также ужасных преступлений и провокаций уже устроенных вами", - сказал Мизинцев.
По словам Мизинцева, это взрывы детского сада, двух школ, роддома, здания драматического театра, "а также многое и многое другое".
"Мы уверены, что здесь последнюю точку поставят именно сами мариупольцы, которые не смогут выбраться из этой блокады", - отметил Мизинцев.
"Спасенные жители Мариуполя, а это уже практически 60 тысяч человек, оказавшись в России
в полной безопасности, сейчас открыто рассказывают о тех творимых вами массовых бесчинствах и преступлениях. Все это мы очень тщательно в настоящее время документируем", - добавил генерал.