https://ria.ru/20220320/narod-1779179549.html

Минобороны призвало власти Мариуполя перейти на сторону народа

Минобороны призвало власти Мариуполя перейти на сторону народа - РИА Новости, 20.03.2022

Минобороны призвало власти Мариуполя перейти на сторону народа

Власти Мариуполя сейчас имеют возможность сделать выбор и перейти на сторону народа, в противном случае военный трибунал, который их ждет, это лишь немногое,... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T22:43

2022-03-20T22:43

2022-03-20T22:43

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

россия

вооруженные силы украины

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Власти Мариуполя сейчас имеют возможность сделать выбор и перейти на сторону народа, в противном случае военный трибунал, который их ждет, это лишь немногое, что они заслужили за свои ужасные преступления, которые российская сторона очень тщательно документирует, заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отдельно обращаемся к одиозным бандитам, на совести которых сотни жизней безвинных людей, а ныне называющих себя представителями официальной местной власти, этого уникального города Мариуполь. Мы отдаем себе отчет в том, что в нынешней обстановке от вас мало что зависит, так как вы находитесь под полным контролем националистических батальонов, но мы очень рассчитываем, что у вас, в том числе у мэра города, осталось хотя бы что-то элементарное, человеческое, хотя бы чувство сострадания к вверенным вам мирным жителям", - сказал Мизинцев."Именно у вас сейчас есть право на исторический выбор – или вы со своим народом, или вы с бандитами, иначе военный трибунал, который вас ждет, это лишь немногое, что вы уже заслужили из-за подлого отношения к своим собственным гражданам, а также ужасных преступлений и провокаций уже устроенных вами", - сказал Мизинцев.По словам Мизинцева, это взрывы детского сада, двух школ, роддома, здания драматического театра, "а также многое и многое другое"."Мы уверены, что здесь последнюю точку поставят именно сами мариупольцы, которые не смогут выбраться из этой блокады", - отметил Мизинцев."Спасенные жители Мариуполя, а это уже практически 60 тысяч человек, оказавшись в России в полной безопасности, сейчас открыто рассказывают о тех творимых вами массовых бесчинствах и преступлениях. Все это мы очень тщательно в настоящее время документируем", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220320/boeviki-1779178360.html

https://ria.ru/20220320/spetsoperatsiya-1779173488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

мариуполь, россия, вооруженные силы украины, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика