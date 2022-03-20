https://ria.ru/20220320/nagrady-1779135307.html
Росгвардия наградит 40 военных за участие в освобождении города Изюм
Росгвардия наградит 40 военных за участие в освобождении города Изюм - РИА Новости, 20.03.2022
Росгвардия наградит 40 военных за участие в освобождении города Изюм
Росгвардейцы в ходе операции по освобождению город Изюм взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ, захватив важные документы, ведомство наградит 40... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:56
2022-03-20T14:56
2022-03-20T14:57
обострение ситуации в днр и лнр
изюм (город)
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Росгвардейцы в ходе операции по освобождению город Изюм взяли в плен лидеров нацформирований и пособников СБУ, захватив важные документы, ведомство наградит 40 военных, участвовавших в освобождении Изюма от украинских националистов, сообщили в пресс-службе ведомства.По данным ведомства, военные и сотрудники нескольких отрядов спецназа, а также одного из СОБР Росгвардии ночью внезапным броском форсировали реку на окраине города Изюм, захваченного нацистами и стремительно завладели плацдармом. В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений украинских военных и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями ВС РФ.В ведомстве подчеркнули, что росгвардейцы приняли основной удар боевиков на себя и блокировали бандгруппы, тем самым нанеся серьезный урон живой силе и технике противника.Кроме того, в ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы."Благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам" - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220319/provokatsii-1779069170.html
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Жительница Мариуполя о том, как националисты прятались между школами и детсадами
Жительница Мариуполя рассказала, как украинские националисты прятались между школами и детсадами: "Приезжали, как крысы, отстрелялись, и убегали".
2022-03-20T14:56
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изюм (город), вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины
14:56 20.03.2022 (обновлено: 14:57 20.03.2022)
Росгвардия наградит 40 военных за участие в освобождении города Изюм
Росгвардия: 40 военных наградят за участие в освобождении Изюма от националистов