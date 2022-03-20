https://ria.ru/20220320/naemniki-1779107222.html

ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине

ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине - РИА Новости, 20.03.2022

ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине

ВКС нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских Сил специальных операций под Житомиром, где базировались иностранные наемники. Об этом сообщило... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T10:24

2022-03-20T10:24

2022-03-20T14:23

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ВКС нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских Сил специальных операций под Житомиром, где базировались иностранные наемники. Об этом сообщило российское Минобороны."Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки Сил специальных операций украинских Вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области", — сказал представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, уничтожены более ста военнослужащих и боевиков. Кроме того, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых "Калибров" ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет. Есть потери со всех сторон. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, также погибли более 630 мирных жителей.

https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779067188.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Утренний брифинг Игоря Конашенкова Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он. 2022-03-20T10:24 true PT3M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф)