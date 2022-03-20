https://ria.ru/20220320/naemniki-1779107222.html
ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине
ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине - РИА Новости, 20.03.2022
ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине
ВКС нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских Сил специальных операций под Житомиром, где базировались иностранные наемники. Об этом сообщило... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:24
2022-03-20T10:24
2022-03-20T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ВКС нанесли ракетный удар по центру подготовки украинских Сил специальных операций под Житомиром, где базировались иностранные наемники. Об этом сообщило российское Минобороны."Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки Сил специальных операций украинских Вооруженных сил, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области", — сказал представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, уничтожены более ста военнослужащих и боевиков. Кроме того, 19 и 20 марта ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" и крылатых "Калибров" ликвидирована крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет. Есть потери со всех сторон. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, также погибли более 630 мирных жителей.
https://ria.ru/20220319/spetsoperatsiya-1779067188.html
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
2022-03-20T10:24
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PT3M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф)
10:24 20.03.2022 (обновлено: 14:23 20.03.2022)
ВС России нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине
ВС России уничтожили более 100 военных и иностранных наемников под Житомиром на Украине