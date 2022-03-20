https://ria.ru/20220320/naemnik-1779138227.html

Бразильский наемник решил покинуть Украину, сообщили СМИ

Бразильский наемник решил покинуть Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2022

Бразильский наемник решил покинуть Украину, сообщили СМИ

Бразильский наемник, прибывший на Украину, заявил, что после удара по полигону Яворовский решил не оставаться в стране и уже уехал в Польшу, сообщает газета... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T15:38

2022-03-20T15:38

2022-03-20T15:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777820033_370:124:3002:1605_1920x0_80_0_0_0cfdaa322c224b6f837d742d5a0b27b3.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бразильский наемник, прибывший на Украину, заявил, что после удара по полигону Яворовский решил не оставаться в стране и уже уехал в Польшу, сообщает газета Guardian.Инструктор по стрельбе Тьяго Росси ранее заявил изданию, что будет участвовать в своей "первой войне". Он подчеркнул, что прибыл на Украину "выполнить миссию" и не боится умереть на поле боя.Как утверждает газета, Росси уехал в Польшу после нанесенного силами РФ удара по базе, на которой находился наемник. По данным издания, он не планирует возвращаться, а вместо этого хочет помогать южноамериканцам в польских центрах по приему беженцев."Я думаю, что я буду более полезен здесь, чем там (на Украине – ред.)", - приводит газета слова наемника.По информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/gruziya-1779119267.html

https://ria.ru/20220320/rosgvardiya-1779132006.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр