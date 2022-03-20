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Бразильский наемник решил покинуть Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/naemnik-1779138227.html
Бразильский наемник решил покинуть Украину, сообщили СМИ
Бразильский наемник решил покинуть Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2022
Бразильский наемник решил покинуть Украину, сообщили СМИ
Бразильский наемник, прибывший на Украину, заявил, что после удара по полигону Яворовский решил не оставаться в стране и уже уехал в Польшу, сообщает газета... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:38
2022-03-20T15:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бразильский наемник, прибывший на Украину, заявил, что после удара по полигону Яворовский решил не оставаться в стране и уже уехал в Польшу, сообщает газета Guardian.Инструктор по стрельбе Тьяго Росси ранее заявил изданию, что будет участвовать в своей "первой войне". Он подчеркнул, что прибыл на Украину "выполнить миссию" и не боится умереть на поле боя.Как утверждает газета, Росси уехал в Польшу после нанесенного силами РФ удара по базе, на которой находился наемник. По данным издания, он не планирует возвращаться, а вместо этого хочет помогать южноамериканцам в польских центрах по приему беженцев."Я думаю, что я буду более полезен здесь, чем там (на Украине – ред.)", - приводит газета слова наемника.По информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/gruziya-1779119267.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
15:38 20.03.2022
 
Бразильский наемник решил покинуть Украину, сообщили СМИ

Guardian: бразильский наемник решил покинуть Украину после удара по полигону Яворовский

© РИА НовостиУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Бразильский наемник, прибывший на Украину, заявил, что после удара по полигону Яворовский решил не оставаться в стране и уже уехал в Польшу, сообщает газета Guardian.
Инструктор по стрельбе Тьяго Росси ранее заявил изданию, что будет участвовать в своей "первой войне". Он подчеркнул, что прибыл на Украину "выполнить миссию" и не боится умереть на поле боя.
Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 12:25
На Украине погибли трое грузинских военнослужащих, сообщили СМИ
Как утверждает газета, Росси уехал в Польшу после нанесенного силами РФ удара по базе, на которой находился наемник. По данным издания, он не планирует возвращаться, а вместо этого хочет помогать южноамериканцам в польских центрах по приему беженцев.
"Я думаю, что я буду более полезен здесь, чем там (на Украине – ред.)", - приводит газета слова наемника.
По информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сотрудники Росгвардии во время освобождения города Изюм - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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