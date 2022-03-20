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Глава минсельхоза Германии призвал есть меньше мяса ради "борьбы" с Путиным

Глава минсельхоза Германии призвал есть меньше мяса ради "борьбы" с Путиным - РИА Новости, 20.03.2022

Глава минсельхоза Германии призвал есть меньше мяса ради "борьбы" с Путиным

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T00:20

2022-03-20T00:20

2022-03-20T01:19

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в мире

германия

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БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.По его словам, нужно "делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов".Оздемир утвердительно ответил на вопрос издания о том, использует ли Россия поставки продовольствия в качестве оружия. "Очевидно, это так", - сказал министр, по убеждению которого Россия "использует свою экспортную мощь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, германия