00:20 20.03.2022 (обновлено: 01:19 20.03.2022)
Глава минсельхоза Германии призвал есть меньше мяса ради "борьбы" с Путиным
Глава минсельхоза ФРГ Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради противодействия России
БЕРЛИН, 20 мар - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией, которая, по его словам, якобы использует поставки продовольствия в качестве оружия.
"Несмотря на то что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против (президента России Владимира) Путина", - сказал Оздемир в интервью журналу Spiegel.
По его словам, нужно "делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов".
Оздемир утвердительно ответил на вопрос издания о том, использует ли Россия поставки продовольствия в качестве оружия. "Очевидно, это так", - сказал министр, по убеждению которого Россия "использует свою экспортную мощь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Москва решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.