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Москвичам пообещали апрельское тепло и до плюс десяти градусов - РИА Новости, 20.03.2022
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Москвичам пообещали апрельское тепло и до плюс десяти градусов
Москвичам пообещали апрельское тепло и до плюс десяти градусов - РИА Новости, 20.03.2022
Москвичам пообещали апрельское тепло и до плюс десяти градусов
Апрельское тепло до плюс 10 градусов и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T09:54
2022-03-20T09:58
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Апрельское тепло до плюс 10 градусов и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему ожидается сухая и не по сезону тёплая погода с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. То есть ожидается переменная облачность, без осадков, в мегаполисе сегодня плюс 8-10, в Подмосковье плюс 5-10", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в субботу в Москве температура воздуха поднималась до плюс 8,3 градуса, а в воскресенье ожидается плюс 9 и даже с небольшим "хвостиком". То есть воскресенье может стать самым тёплым днём в этом сезоне, но это не предел - дальше будет ещё теплее."Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба. То, что сегодня мы будем наблюдать второй день подряд, это температурные показатели начала апреля", - добавил он.
https://ria.ru/20220319/teplo-1778981734.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
09:54 20.03.2022 (обновлено: 09:58 20.03.2022)
 
Москвичам пообещали апрельское тепло и до плюс десяти градусов

В Москве ожидается апрельское тепло до плюс десяти градусов и без осадков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Апрельское тепло до плюс 10 градусов и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему ожидается сухая и не по сезону тёплая погода с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. То есть ожидается переменная облачность, без осадков, в мегаполисе сегодня плюс 8-10, в Подмосковье плюс 5-10", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в субботу в Москве температура воздуха поднималась до плюс 8,3 градуса, а в воскресенье ожидается плюс 9 и даже с небольшим "хвостиком". То есть воскресенье может стать самым тёплым днём в этом сезоне, но это не предел - дальше будет ещё теплее.
"Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба. То, что сегодня мы будем наблюдать второй день подряд, это температурные показатели начала апреля", - добавил он.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогода
 
 
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