https://ria.ru/20220320/moskva-1779103992.html

Москвичам пообещали апрельское тепло и до плюс десяти градусов

Москвичам пообещали апрельское тепло и до плюс десяти градусов - РИА Новости, 20.03.2022

Москвичам пообещали апрельское тепло и до плюс десяти градусов

Апрельское тепло до плюс 10 градусов и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T09:54

2022-03-20T09:54

2022-03-20T09:58

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Апрельское тепло до плюс 10 градусов и без осадков ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится восточной периферией скандинавского антициклона, благодаря чему ожидается сухая и не по сезону тёплая погода с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. То есть ожидается переменная облачность, без осадков, в мегаполисе сегодня плюс 8-10, в Подмосковье плюс 5-10", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что в субботу в Москве температура воздуха поднималась до плюс 8,3 градуса, а в воскресенье ожидается плюс 9 и даже с небольшим "хвостиком". То есть воскресенье может стать самым тёплым днём в этом сезоне, но это не предел - дальше будет ещё теплее."Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 миллиметр ртутного столба. То, что сегодня мы будем наблюдать второй день подряд, это температурные показатели начала апреля", - добавил он.

https://ria.ru/20220319/teplo-1778981734.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/vesna-1778432936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), москва, погода