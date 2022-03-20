https://ria.ru/20220320/mladenets-1779145538.html

Женщину, выбросившую младенца в мусорку в центре Москвы, нашли

Женщину, выбросившую младенца в мусорку в центре Москвы, нашли - РИА Новости, 20.03.2022

Женщину, выбросившую младенца в мусорку в центре Москвы, нашли

Сотрудники СК и уголовного розыска в Москве нашли женщину, оставившую тело младенца у мусорных баков в центре города, возбуждено уголовное дело об убийстве... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:35

2022-03-20T16:35

2022-03-20T20:03

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сотрудники СК и уголовного розыска в Москве нашли женщину, оставившую тело младенца у мусорных баков в центре города, возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее в воскресенье в столичной прокуратуре сообщали, что тело, предварительно, полуторамесячного ребенка обнаружили около мусорных контейнеров около одного из жилых домов на улице Красная Пресня в центре Москвы. По информации прокуратуры, женщине 37 лет."В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение женщины установлены. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", — сказала Иванова.По данным СК, на теле новорожденного мальчика телесных повреждений нет. Женщина сообщила, что ребенок задохнулся и она не смогла оказать ему необходимую помощь.

https://ria.ru/20211229/mladenets-1766004751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)