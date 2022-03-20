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Женщину, выбросившую младенца в мусорку в центре Москвы, нашли - РИА Новости, 20.03.2022
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Женщину, выбросившую младенца в мусорку в центре Москвы, нашли
Женщину, выбросившую младенца в мусорку в центре Москвы, нашли - РИА Новости, 20.03.2022
Женщину, выбросившую младенца в мусорку в центре Москвы, нашли
Сотрудники СК и уголовного розыска в Москве нашли женщину, оставившую тело младенца у мусорных баков в центре города, возбуждено уголовное дело об убийстве... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T16:35
2022-03-20T20:03
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сотрудники СК и уголовного розыска в Москве нашли женщину, оставившую тело младенца у мусорных баков в центре города, возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее в воскресенье в столичной прокуратуре сообщали, что тело, предварительно, полуторамесячного ребенка обнаружили около мусорных контейнеров около одного из жилых домов на улице Красная Пресня в центре Москвы. По информации прокуратуры, женщине 37 лет."В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение женщины установлены. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", — сказала Иванова.По данным СК, на теле новорожденного мальчика телесных повреждений нет. Женщина сообщила, что ребенок задохнулся и она не смогла оказать ему необходимую помощь.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
16:35 20.03.2022 (обновлено: 20:03 20.03.2022)
 
Женщину, выбросившую младенца в мусорку в центре Москвы, нашли

СК: женщину, оставившую тело младенца у мусорных баков на Красной Пресне в Москве, нашли

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сотрудники СК и уголовного розыска в Москве нашли женщину, оставившую тело младенца у мусорных баков в центре города, возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее в воскресенье в столичной прокуратуре сообщали, что тело, предварительно, полуторамесячного ребенка обнаружили около мусорных контейнеров около одного из жилых домов на улице Красная Пресня в центре Москвы. По информации прокуратуры, женщине 37 лет.
"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение женщины установлены. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", — сказала Иванова.
По данным СК, на теле новорожденного мальчика телесных повреждений нет. Женщина сообщила, что ребенок задохнулся и она не смогла оказать ему необходимую помощь.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 14:38
В Кировской области нашли тело младенца
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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