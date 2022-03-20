https://ria.ru/20220320/mladenets-1779125828.html

У мусорных контейнеров в центре Москвы нашли тело младенца

У мусорных контейнеров в центре Москвы нашли тело младенца - РИА Новости, 20.03.2022

У мусорных контейнеров в центре Москвы нашли тело младенца

Тело, предварительно, полуторамесячного ребенка обнаружили около мусорных контейнеров в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T13:28

2022-03-20T13:28

2022-03-20T13:28

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Тело, предварительно, полуторамесячного ребенка обнаружили около мусорных контейнеров в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."По предварительной информации, 20 марта около одного из жилых домов на улице Красная Пресня в месте для сбора мусора обнаружено тело новорожденного мальчика на вид около 1,5 месяцев", - говорится в сообщении.Сейчас на месте координируют деятельность правоохранительных органов пресненский межрайонный прокурор Денис Клепнев и его заместитель Илья Захаров.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва