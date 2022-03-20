https://ria.ru/20220320/mladenets-1779125828.html
У мусорных контейнеров в центре Москвы нашли тело младенца
У мусорных контейнеров в центре Москвы нашли тело младенца - РИА Новости, 20.03.2022
У мусорных контейнеров в центре Москвы нашли тело младенца
Тело, предварительно, полуторамесячного ребенка обнаружили около мусорных контейнеров в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:28
2022-03-20T13:28
2022-03-20T13:28
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Тело, предварительно, полуторамесячного ребенка обнаружили около мусорных контейнеров в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."По предварительной информации, 20 марта около одного из жилых домов на улице Красная Пресня в месте для сбора мусора обнаружено тело новорожденного мальчика на вид около 1,5 месяцев", - говорится в сообщении.Сейчас на месте координируют деятельность правоохранительных органов пресненский межрайонный прокурор Денис Клепнев и его заместитель Илья Захаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
У мусорных контейнеров в центре Москвы нашли тело младенца
У мусорных контейнеров в центре Москвы нашли тело полуторамесячного младенца
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Тело, предварительно, полуторамесячного ребенка обнаружили около мусорных контейнеров в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, 20 марта около одного из жилых домов на улице Красная Пресня в месте для сбора мусора обнаружено тело новорожденного мальчика на вид около 1,5 месяцев", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте координируют деятельность правоохранительных органов пресненский межрайонный прокурор Денис Клепнев и его заместитель Илья Захаров.