https://ria.ru/20220320/miting-1779145907.html

Жители Афин провели стихийный митинг у памятника советским воинам

Жители Афин провели стихийный митинг у памятника советским воинам - РИА Новости, 20.03.2022

Жители Афин провели стихийный митинг у памятника советским воинам

Жители Афин вышли на стихийный митинг к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, после того как накануне неизвестные его... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:40

2022-03-20T16:40

2022-03-20T17:32

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АФИНЫ, 20 мар — РИА Новости. Жители Афин вышли на стихийный митинг к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, после того как накануне неизвестные его осквернили.Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата и оплакивающую его мать, был установлен в Афинах на проспекте Сингру в 2005 году. Памятник посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах. В субботу кто-то желтой краской написал на памятнике слово "Азов" (украинский нацистский батальон, против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) и нарисовал символ батальона. Вечером в субботу несколько человек очистили памятник, а в соцсетях появились предложения выйти в воскресенье и возложить цветы в память о борцах с фашизмом. В акции участвовали и представители компартии Греции.В воскресенье несколько десятков человек принесли на акцию цветы, георгиевские ленточки, флажки России. Коммунисты вывесили транспарант "Нет империалистической войне. Остановить втягивание Греции в войну". На стихийную акцию пришли 100-120 человек — русские, греки, украинцы."Мы не могли остаться безучастными к тому, что произошло. Мы не могли не прийти", — сказал один из участников митинга. Люди убеждены, что вандализмом занимались неонацисты. "Такие же надписи нанесли и на памятник грекам-понтийцам — жертвам геноцида, здесь же в районе Калифея. Его тоже очистили. Это явно делали одни и те же люди", — полагает один из участников митинга.Один из понтийских греков предостерег сторонников неонацизма от нападений на людей. "Не забывайте, что вы в гостях", — сказал он. "Вандализм неприемлем, мы осуждаем его", — добавил РИА Новости один из греков.Греция была одной из немногих стран Европы, которые оказали сопротивление нацистской Германии и ее союзникам. Страна 28 октября 1940 года ответила "нет" на ультиматум Бенито Муссолини с требованием допустить итальянские войска на греческую территорию и вступила во Вторую мировую войну. Греческая армия несколько месяцев громила итальянские войска, но когда в апреле 1941 года в войну вступила Германия, сопротивление было сломлено на большей части страны.На митинге люди говорили, что в соцсетях им поступают угрозы, а администрация Facebook отказывается реагировать и не видит ничего предосудительного в угрозе убить или избить. Среди участников акции были и те, кто восемь лет регулярно собирал и отправлял гуманитарную помощь в Донбасс, который почти ежедневно обстреливали украинские войска. Мероприятие прошло без происшествий.Офицер полиции, дежуривший на мероприятии, на вопрос о расследовании происшествия ответил, что этим делом занимается служба безопасности в полиции Аттики. "Расследование инцидента идет, о его ходе я не знаю и не уполномочен комментировать. Все такие происшествия расследуются", — сказал он. Памятник находится в 50-100 метрах от отделения полиции.Накануне посольство России в Афинах осудило акт вандализма и потребовало от властей Греции найти и наказать виновных. "Сторонники украинского националистического батальона "Азов", которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских воинах — тех, кто огромными жертвами освободил порабощенную Европу от фашизма во Второй мировой войне. Мы однозначно осуждаем эту аморальную попытку оскорбить историю и недопустимый акт вандализма", — говорится в заявлении посольства.

https://ria.ru/20220320/gretsiya-1779128604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, аттика, бенито муссолини, греция