https://ria.ru/20220320/miny-1779161992.html
Украинские националисты оставили в Степном минные поля
Украинские националисты оставили в Степном минные поля - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские националисты оставили в Степном минные поля
Украинские националисты заминировали железнодорожный переезд в населенном пункте Степное противотанковыми минами, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T19:17
2022-03-20T19:17
2022-03-20T19:17
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СТЕПНОЕ (Донецкая область), 20 мар - РИА Новости. Украинские националисты заминировали железнодорожный переезд в населенном пункте Степное противотанковыми минами, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По его словам, ходить в районе переезда опасно, все в минах. Большое число противотанковых мин ТМ-62."Здесь был заминирован полностью переезд - от сгоревшего танка до разбитых машин. Плюс боковые дороги. Мины были положены достаточно плотно. Самое главное: после того, как мы их убирали, они умудрялись переставлять заново, то есть работали достаточно быстро, достаточно эффективно", - рассказал военный ДНР с позывным "Президент", выполняющий разминирование.По его словам, мины украинской стороной поставлены грамотно.
https://ria.ru/20220320/stepnoe-1779161366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Украинские националисты оставили в Степном минные поля
Украинские националисты после отхода оставили в населенном пункте Степное минные поля