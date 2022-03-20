https://ria.ru/20220320/miny-1779161992.html

Украинские националисты оставили в Степном минные поля

Украинские националисты оставили в Степном минные поля - РИА Новости, 20.03.2022

Украинские националисты оставили в Степном минные поля

Украинские националисты заминировали железнодорожный переезд в населенном пункте Степное противотанковыми минами, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T19:17

2022-03-20T19:17

2022-03-20T19:17

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СТЕПНОЕ (Донецкая область), 20 мар - РИА Новости. Украинские националисты заминировали железнодорожный переезд в населенном пункте Степное противотанковыми минами, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По его словам, ходить в районе переезда опасно, все в минах. Большое число противотанковых мин ТМ-62."Здесь был заминирован полностью переезд - от сгоревшего танка до разбитых машин. Плюс боковые дороги. Мины были положены достаточно плотно. Самое главное: после того, как мы их убирали, они умудрялись переставлять заново, то есть работали достаточно быстро, достаточно эффективно", - рассказал военный ДНР с позывным "Президент", выполняющий разминирование.По его словам, мины украинской стороной поставлены грамотно.

https://ria.ru/20220320/stepnoe-1779161366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр