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Минобороны обеспечит сложившим оружие безопасный выход из Мариуполя - РИА Новости, 20.03.2022
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Минобороны обеспечит сложившим оружие безопасный выход из Мариуполя
Минобороны обеспечит сложившим оружие безопасный выход из Мариуполя - РИА Новости, 20.03.2022
Минобороны обеспечит сложившим оружие безопасный выход из Мариуполя
Российская сторона гарантирует всем сложившим оружие безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни, заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:57
2022-03-20T22:57
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская сторона гарантирует всем сложившим оружие безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни, заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Призываем подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории", - сказал Мизинцев."При этом всем сложившим оружие гарантируется безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни", - подчеркнул генерал.По словам Мизинцева, если должностные лица Киева в очередной раз бросят продолжающих сопротивление в Мариуполе и прикажут им умереть как мученикам, "мы призываем всех тех, кому дорога и ценна своя собственная жизнь: вы можете это сделать самостоятельно и в составе отдельных групп"."Командиры подразделений Донецкой народной республики и Вооруженных сил России будут готовы к такому сценарию и обеспечат ваш безопасный выход, но только без оружия и боеприпасов, в любой район, который вы назовете", - добавил генерал.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/narod-1779179549.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
22:57 20.03.2022
 
Минобороны обеспечит сложившим оружие безопасный выход из Мариуполя

Минобороны обеспечит сложившим оружие безопасный выход из Мариуполя и сохранность жизни

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская сторона гарантирует всем сложившим оружие безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни, заявил на брифинге в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Призываем подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории", - сказал Мизинцев.
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"При этом всем сложившим оружие гарантируется безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни", - подчеркнул генерал.
По словам Мизинцева, если должностные лица Киева в очередной раз бросят продолжающих сопротивление в Мариуполе и прикажут им умереть как мученикам, "мы призываем всех тех, кому дорога и ценна своя собственная жизнь: вы можете это сделать самостоятельно и в составе отдельных групп".
"Командиры подразделений Донецкой народной республики и Вооруженных сил России будут готовы к такому сценарию и обеспечат ваш безопасный выход, но только без оружия и боеприпасов, в любой район, который вы назовете", - добавил генерал.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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