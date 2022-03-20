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Украинские нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки - РИА Новости, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779179077.html
Украинские нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки
Украинские нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки
Украинские нацисты устроили террор в тех кварталах Мариуполя, которые они ещё контролируют, они убивают от 80 до 235 граждан в сутки, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:41
2022-03-20T22:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
киев
национальный центр управления обороной рф
украина
михаил мизинцев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские нацисты устроили террор в тех кварталах Мариуполя, которые они ещё контролируют, они убивают от 80 до 235 граждан в сутки, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют", - сказал генерал.Начальник НЦУО подчеркнул, что получаемая российской стороной "достоверная информация свидетельствует об ужасных зверствах обезумевших от безысходности боевиков"."Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов гибнут от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, боевики их просто расстреливают", - подчеркнул Мизинцев.Он добавил, что активные переговоры боевиков с должностными лицами в Киеве, которые военные РФ ежесуточно фиксируют в радиоперехватах, говорят об их крайней злости в адрес властей Украины из-за того, что их просто бросили, при этом заставляют неукоснительно исполнять приказ: "стоять насмерть", а статус "мучеников Мариуполя" им уже присвоен.
https://ria.ru/20220310/ubiystva-1777568578.html
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
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в мире, мариуполь, киев, национальный центр управления обороной рф, украина, михаил мизинцев
22:41 20.03.2022
 
Украинские нацисты убивают в Мариуполе до 235 человек в сутки

Минобороны: украинские нацисты убивают в Мариуполе от 80 до 235 человек в сутки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазбитая машина у остановки на окраине Мариуполя
Разбитая машина у остановки на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разбитая машина у остановки на окраине Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские нацисты устроили террор в тех кварталах Мариуполя, которые они ещё контролируют, они убивают от 80 до 235 граждан в сутки, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Страшнейшая гуманитарная катастрофа сложилась в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют", - сказал генерал.
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Начальник НЦУО подчеркнул, что получаемая российской стороной "достоверная информация свидетельствует об ужасных зверствах обезумевших от безысходности боевиков".
"Объективно установлено, что ежесуточно от рук нацистов гибнут от 80 до 235 невинных граждан, это ужасная статистика только за последние три дня, и это именно те люди, которые пытаются самостоятельно покинуть город, боевики их просто расстреливают", - подчеркнул Мизинцев.
Он добавил, что активные переговоры боевиков с должностными лицами в Киеве, которые военные РФ ежесуточно фиксируют в радиоперехватах, говорят об их крайней злости в адрес властей Украины из-за того, что их просто бросили, при этом заставляют неукоснительно исполнять приказ: "стоять насмерть", а статус "мучеников Мариуполя" им уже присвоен.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольКиевНациональный центр управления обороной РФУкраинаМихаил Мизинцев
 
 
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